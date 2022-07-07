لا يقف عند حدود الرأس.. الصداع النصفي قد يزيد خطر الإصابة بأمراض أخرى

يُعتبر الصداع النصفي من الحالات الصحية الشائعة والتي تسبّب آلامًا قوية يصعب تحملها. وقد يصبح هذا المرض مزمنًا، فيلجأ المريض الى تناول الأدوية المهدئة للأوجاع. غير أن هذا المرض قد لا يقف عند حدود الرأس، فيتخطّاه الى رفع مخاطر الإصابة بأمراض أخرى، وفق دراسة جديدة.

اذ أفادت دراسة جديدة نُشرت مؤخرا في مجلة Clinical Neurology، بأنّ الصداع النصفي قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CCDs)، خاصة عند النساء.

واستخدم الدكتور “سونغ جاي لي”، من مستشفى Bucheon بجامعة سونشونهيانغ في كوريا الجنوبية، وزملاؤه، بيانات من خدمة التأمين الصحي الوطنية الكورية (2002 إلى 2018) لمقارنة معدلات حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية بين الصداع النصفي المطابق (130050 فردا) وغير المصابين بالصداع النصفي (130050 فردا) خلال فترة متابعة متوسطة 14.8 سنة.

ووجد الباحثون أنه بالنسبة لجميع أمراض الجهاز التنفسي المزمن، كانت معدلات الإصابة التراكمية أعلى في مجموعة الصداع النصفي مقابل مجموعة غير الصداع النصفي.

وبصرف النظر عن وجود الأورة، أو الهالة (عندما تسبق الصداع النصفي أو تصحبه علامات أو أعراض تحذيرية حسية، مثل الأضواء الوامضة أو النقاط العمياء أو وخز في الرأس أو الوجه)، فإن الصداع النصفي كان مرتبطا بمرض الشرايين المحيطية (معدل نسبة الخطر 2.29)، ومرض القلب الإقفاري (معدل نسبة الخطر 2.17)، والرجفان الأذيني (معدل نسبة الخطر 1.84)، والسكتة الدماغية (معدل نسبة الخطر 2.91)، والسكتة الدماغية النزفية (معدل نسبة الخطر 2.46).

وبالنسبة لجميع الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، كان الخطر أعلى عند الإناث المصابات بالصداع النصفي مقارنة بالذكور.

كما لفت الباحثون إلى أن النتائج وجدت أن الفروق الجماعية في معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية زادت بمرور الوقت. “وهذا يعني أنه في حين أن الصداع النصفي قد يكون مشكلة طبية بسيطة في وقت مبكر من الحياة، فإنه يمكن أن يكون علامة على خطر أمراض القلب والأوعية الدموية في وقت لاحق من الحياة”.