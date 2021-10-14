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لتجنب ارتفاع ضغط الدم.. استبعد هذا المنتج من نظامك الغذائي

14 - أكتوبر - 2021
قياس ضغط الدم

قياس ضغط الدم

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يعد ارتفاع ضغط الدم، من أخطر المشكلات الصحية التي قد يتعرض لها الإنسان، لأنها تزيد هذه الحالة من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض أخرى. غالبًا ما يتدفق الضغط العالي بشكل خفي لا يلاحظه أحد. ومع ذلك، يعاني البعض من أعراض مثل الصداع ونزيف الأنف أو ضيق التنفس.

لتقليل الضغط، يكفي إجراء تغييرات صغيرة في طريقة الحياة المعتادة. وتشمل هذه اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة، والحد من الكحول والإقلاع عن التدخين. وهناك منتج واحد يجب بالتأكيد استبعاده بسبب ارتفاع ضغط الدم – وهو الملح.

يمكن للإفراط في تناول الملح أن يرفع ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، كما يمكن أن يسبب احتباس السوائل. توصي خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة بما لا يزيد عن 6 جرامات من الملح يوميًا، أي حوالي ملعقة صغيرة، حسب موقع ميديك فوروم.

الأطعمة المذكورة أدناه غنية بالملح وقد تتجاوز الحد المقترح: سمك الأنشوفة ولحم الخنزير والجبن والمرتديلا والزيتون والمخللات والجمبري وشرائح اللحم والمكسرات المملحة والمحمصة والأسماك المالحة واللحوم والأسماك المدخنة وصلصلة الصويا ومكعبات ماجي.

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