لتجنب زيادة الوزن.. عادات صحية يجب اتباعها في مكان العمل

يقضى الكثيرون ساعات طويلة في عملهم وغالباً لا ينتبهون لصحتهم خلال عملهم، واحدة من المخاوف الصحية الأكثر شيوعاً التي يواجهها العاملون في المكاتب هي زيادة الوزن.

يمكن أن يؤدي نمط الحياة المستقر، إلى جانب عادات الأكل غير الصحية، إلى زيادة الوزن غير المرغوب فيه، ومع ذلك، هناك طرق لمكافحة هذه المشكلة دون المساس بالتزاماتك المهنية، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

لمساعدتك في الحفاظ على وزن صحي في مكان العمل:

فترات راحة وحركة منتظمة

إحدى أكثر الطرق فعالية لمكافحة الطبيعة المستقرة للعمل المكتبي هي أخذ فترات راحة منتظمة ودمج الحركة في يومك، يمكنك القيام بذلك عن طريق ضبط المنبه لتذكير نفسك بالوقوف أو التمدد أو المشي لمسافة قصيرة كل ساعة.

الأكل الواعي

يجب عليك التأكد من عدم تناول الطعام على مكتبك أثناء العمل أو أثناء الاجتماعات، بدلًا من ذلك، خذ قسطًا من الراحة واستمتع بطعامك بعيدًا عن مكان عملك، انتبه إلى وجبتك، وتذوق كل قضمة، واستمع إلى إشارات الجوع في جسمك. تجنب تناول الوجبات غير الصحية واختر الخيارات المغذية مثل الفواكه أو المكسرات أو اللبن.

الترطيب

يعد البقاء رطباً أمراً ضرورياً للصحة العامة ويمكن أن يساعد أيضاً في منع زيادة الوزن، في بعض الأحيان، يمكن للناس أن يخلطوا بين العطش والجوع، مما يؤدي إلى تناول وجبات خفيفة غير ضرورية.

يمكنك الاحتفاظ بزجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام على مكتبك وجعل شرب الماء عادة طوال اليوم. يمكن أن يضيف شاي الأعشاب أو الماء المنقوع تنوعاً ويشجعك على استهلاك المزيد من السوائل، يجب عليك أيضاً الحد من المشروبات السكرية مثل الصودا واختيار الماء كخيارك الأساسي.

تناول وجبات خفيفة صحية

إذا وجدت نفسك تبحث عن وجبات خفيفة بين الوجبات، فتأكد من تزويد مكتبك بالخيارات الصحية، اختر وجبات خفيفة غنية بالألياف والبروتين والفيتامينات.

تشمل بعض الخيارات الجيدة أصابع الجزر مع الحمص، أو الزبادي اليوناني مع التوت، أو حفنة صغيرة من المكسرات المشكلة، من خلال إتاحة هذه الخيارات بسهولة، ستكون أقل عرضة لتناول الوجبات الخفيفة السكرية أو المحملة بالسعرات الحرارية.