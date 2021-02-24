لتخفيف آلام انتفاخ المعدة ... إليكم هذه التمارين المنزلية الـ3

تعتبر مشكلة انتفاخ المعدة إحدى أكثر المشاكل الصحية المتعلقة بالجهاز الهضمي شيوعاً، إذا يعاني من هذه المشكلة الكثير من الأشخاص بدرجات متفاوتة.

وبما أن ممارسة الرياضة تنطوي على فوائد صحية جمّة، فإنها يمكن أن تساهم في تخفيف أعراض انتفاخ المعدة المزعجة.

فيما يلي 3 تمارين رياضية مفيدة للتخلص من انتفاخ المعدة، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية:

وضعية الطفل

تعرف هذه الوضعية أيضاً بوضعية “الراحة”. اركع واجلس على قدميك، وقم بالانحناء إلى الأمام ومدد ذراعيك أمامك. تأكد من الحفاظ على استقامة ظهرك أثناء وضع جبهتك على الأرض.

تمرين الركبة

يُعرف هذا الوضع أيضًا باسم “وضع تخفيف الغازات” لأنه يساعد في تخفيف آلام الانتفاخ والغازات. استلق على ظهرك وخذ شهيقاً عميقاً مع وضع يديك على ركبتيك. أثناء الزفير، ارفع ركبتيك إلى صدرك، كما لو كنت تعانقهما. قم بهز ركبتيك من جانب إلى آخر برفق لخمس مرات على الأقل، قبل إطلاق ركبتيك والبدء مرة أخرى.

تمرين التواء العمود الفقري

استلق على ظهرك وعانق ركبتيك وأنت تستنشق. أطلق الزفير وقم بخفض ركبتيك بعناية إلى اليسار باستخدام يديك لدفعهما لأسفل. أدر رأسك إلى اليمين وقم بمد ذراعيك على الأرض.

استلقِ على هذا النحو من خمسة إلى عشرة ثوان، قبل إعادة ركبتيك ويديك إلى المركز. كرر على الجانب الآخر.