لتعزيز الشجاعة والتخلص من الخوف … تطوير تقنية تعدّل نشاط الدماغ

طور العلماء طريقة تغير كيفية عمل دماغ الشخص لتعزيز الثقة والقضاء على المخاوف.

ويعتقد أن هذه التقنية قد يكون لها القدرة على علاج الحالات النفسية مثل اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) ، الرهاب والقلق.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

تعرف هذه التقنية باسم “Neurofeedback أو فك الشفرة”، وهي لا تزال في بدايتها ، وعلى الرغم من أن الباحثين اليابانيين وجدوا أنها تعمل ، إلا أنها ليست فعالة للجميع.

لذلك نشر الفريق النتائج التي توصلوا إليها على أمل أن يساعد ذلك الخبراء الآخرون في تحسين الإجراء.

تم استخدام مزيج من الذكاء الاصطناعي والتصوير بالرنين المغناطيسي من قبل خبراء من معهد أبحاث الاتصالات المتقدمة الدولي (ATR) في سيكا ، اليابان.

وجدوا أن ماسح الرنين المغناطيسي الوظيفي يمكن أن يعطي نشاط الدماغ في الوقت الحقيقي والذي يمكن مقارنته بالتسجيلات السابقة.

على سبيل المثال ، سوف يستجيب دماغ الشخص المصاب برهاب العناكب بطريقة معينة عندما يواجه صورة الرتيلاء ويتم تسجيل ذلك بواسطة جهاز كمبيوتر.

لكن اختلاف النشاط الطبيعي للدماغ يعني أن الاستجابة التي تبدو متشابهة ستحدث أيضاً في أوقات عشوائية.

في النقاط التي يتوافق فيها هذا مع الاستجابة التي يتذرع بها الخوف ، أعطى الباحثون مكافأة مالية للمشاركين.

في نهاية المطاف ، يعيد هذا التعزيز الإيجابي توصيل الدماغ بحيث عندما يتم تشغيل الشخص مع العنكبوت مرة أخرى ، فإنها لا تستجيب في نفس الطريقة.

يوضح الدكتور ميتسو كاواتو من ATR: “إن الإجراء البسيط المتمثل في تقديم مكافأة بشكل متكرر في كل مرة يتم فيها اكتشاف النمط يعدل الذاكرة الأصلية أو الحالة العقلية”.

“الأهم من ذلك، هو أن المشاركين لا يحتاجون إلى أن يكونوا على دراية بمحتوى الأنماط لكي ينجح الأمر.

تم الحصول على البيانات من أكثر من 60 شخصاً شاركواً في خمس دراسات منفصلة وتم تجميع كل البيانات في قاعدة بيانات واحدة.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور أوريليو كورتيز: “يمكن أن يكون لنهج الارتجاع العصبي الذي تم فك تشفيره فوائد كبيرة للسكان مقارنة بالعلاجات التقليدية”.

“يمكن للمرضى تجنب التوتر المرتبط بعلاجات التعرض ، أو الآثار الجانبية الناتجة عن الأدوية المعمول بها.

لذلك، من المهم أن نسرع في تطوير تقنية الارتجاع العصبي التي تم فك تشفيرها، وهذا لن يكون ممكناً إلا إذا تمكن المزيد من العلماء من العمل على البيانات الفعلية”.