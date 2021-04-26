لتعزيز صحة الجهاز التنفسي ... تناولوا هذه الأطعمة

يلعب ما نأكله دورًا حيويًا في تحديد صحة الجسم بشكل عام وصحة الجهاز التنفسي بشكل خاص، وفي ظل وباء فيروس كورونا الذي يؤثر بشكل رئيسي على الجهاز التنفسي لا بد من التعرف على الأطعمة التي تعزز الصحة التنفسية لدينا.

فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي تحسن صحة الرئتين، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

الكركم

يتميز الكركم بأنه غني بالخصائص المضادة للالتهابات، وبمقدرته على تخفيف أي التهاب وتهيج في الجهاز التنفسي.

الزنجبيل

إلى جانب احتوائه على خصائص مضادة للالتهابات، يمكن للزنجبيل أن يزيل الملوثات من الرئتين، مما يضمن مرورًا سلسًا للتنفس.

التفاح

يعرف التفاح بغناه بفيتامينات C و E وبيتا كاروتين، والتي تساعد على تعزيز وظائف الجهاز التنفسي والحفاظ على صحة الرئتين.

الحمضيات

تعد الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة وفيتامين C الذي يساعد على تعزيز صحة الجهاز التنفسي.

الجوز

يساعد الجوز الغني بأحماض أوميغا 3 الدهنية في السيطرة على التهاب الرئتين.

التوت

التوت غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C، الذي يساعد في محاربة الجذور الحرة الضارة بالخلايا في الرئتين.

الفلفل

يعتبر الفلفل من أغنى مصادر فيتامين C، فهو يساعد في تعزيز وظائف الرئتين، وخاصة لدى المدخنين.