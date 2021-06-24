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لتعزيز عمل الكبد من دون الحاجة للأدوية… اتبعوا هذه النصائح

24 - يونيو - 2021
الكبد

الكبد

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تحدثت أخصائية التغذية والجهاز الهضمي، الروسية ألينا بوداكوفسكايا، عن عدد من المشروبات الطبيعية التي تعيد تنظيم عمل الكبد ووظائفه.

قالت الأخصائية في مقابلة مع قناة “موسكو 24” التلفزيونية، “إن عصائر الجزر واليقطين من أكثرها صحة. فالجزر، مثل جميع الخضار البرتقالية والصفراء، غني بالكاروتينات التي تقلل من الآثار الضارة للسموم. المعيار اليومي هو كوب من 250 مل”.

أضافت بوداكوفسكايا، قائلة ” بأن عصير الشمندر أو البنجر، منتج لا غنى عنه في النظام الغذائي، لاحتوائه على مادة تمنع تطور السرطان. فهو يعزز تجديد خلايا الكبد، ويزيد أيضا من خصائصه في إزالة السموم.”

تحدثت الخبيرة عن فوائد المياه المعدنية قائلة “كما ولا تعتبر المياه المعدنية أقل فائدة، خاصة إذا كانت تحتوي على بيكربونات الكالسيوم (بمعنى آخر، يجب أن يكون المشروب مالحا أو متوسط الملوحة).حيث يساعد في تقليل العمليات الالتهابية للكبد، وتوتر المرارة، وتحسين تدفق الصفراء، ويعيد الهضم إلى طبيعته ويعيد جميع عمليات التمثيل الغذائي في الكبد “.

ولفتت إلى أن الأصحاء يجب أن يستهلكوا كوبا من المياه المعدنية مرة واحدة في اليوم قبل نصف ساعة من وجبات الطعام. وفي حالة ضعف الكبد، يوصى بشرب ما يصل إلى ثلاثة أكواب في اليوم.

أضافت الخبيرة القهوة إلى قائمة المواد، حيث أن الكافيين ينشط إفراز إنزيمات الكبد التي تؤثر على عملية التمثيل الغذائي. في الوقت نفسه، نصحت باختيار قهوة طبيعية حصرا وليست فورية، وعدم شرب أكثر من كوبين أو ثلاثة أكواب في اليوم. كما ويمكن تناول هذه القهوة مع الحليب قليل الدسم (لا يزيد عن 2.5٪). كما وينصح أيضا بشرب الحليب نفسه لتحسين وظائف الكبد، ولكن يجب أن يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون (خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من زيادة الدهون)، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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