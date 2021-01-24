لتقوية المناعة.. عليك بهذا الفيتامين لمقاومة كورونا

يعد النظام الغذائي المتوازن والمتكامل ضرورة لتقوية الجهاز المناعي لدى الإنسان لتجنب الإصابة بالأمراض خاصة في ظل تفشي وباء كورونا .

أوصى باحثون بالاهتمام بتناول فيتامين “دي” (D) وعدّوه عنصرا ضروريا لتعزيز جهاز المناعة ومقاومة التهابات الجهاز التنفسي، ويعتقد الخبراء أن من الضروري الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين لتخفيف الأشكال الحادة من “كوفيد-19”.

وفي بيان نشره مستشفى جامعة أنجيه الفرنسية في 18 يناير/كانون الثاني الجاري، أوصى 73 خبيرا و6 جمعيات علمية، بإعطاء فيتامين “دي” للمصابين بفيروس كورونا المستجد من أجل تعزيز المناعة.

وتستعرض صحيفة “لوفيغارو” (Le Figaro) الفرنسية بعض الأطعمة التي تمدّنا بكميات وفيرة من فيتامين دي وتساعدنا على تعزيز المناعة في ظل استمرار تفشي وباء “كوفيد-19”. ولا يعدّ ذلك بديلا من الإجراءات الاحترازية الموصى بها خاصة ترك مسافة الأمان لاجتناب العدوى، والحصول على اللقاح.

1- الأسماك الدهنية

تعدّ أسماك الرنجة (Herring) والإسْقُمري (Mackerel) والسردين (Sardines) والسلمون (Salmon) من الأسماك الغنية جدا بفيتامين دي.

2- مشتقات الحليب

من أهم المصادر أيضا الحليب المعزز بفيتامين دي (fortified with vitamin D)، سواء كان حيوانيا أو نباتيا، لذلك لا تتردد في تناول حليب الشوفان النباتي أو حليب اللوز أو الصويا أو الأرز لتغطية احتياجاتك اليومية. كما تحتوي الزبدة والجبن على فيتامين دي.

3- أحشاء الذبائح وصفار البيض

تعد أحشاء الذبائح، مثل الكبد والكلى والقلب والبنكرياس والنخاع الشوكي والدماغ واللسان، غنية جدا بالبروتينات والمعادن والفيتامينات خاصة فيتامين دي الذي نجده كذلك في صفار البيض.