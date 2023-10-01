لتقوية المناعة.. 5 نصائح بسيطة لا غنى عنها

تقوية المناعة من الأمور الضرورية، ويوجد بعض الحيل المهمة التي يجب القيام بها خاصة في ظل تقلبات الطقس.

وبحسب تقرير نشر عبر موقع “hindustantimes”، فقد قدم أهم النصائح التي تعمل على تقوية جهازك المناعي.

وأشار التقرير، إلى أن تناول الطعام الصحي، وإعطاء الأولوية للنوم، والبقاء رطبًا، وممارسة التمارين الرياضية، هي بعض العادات اليومية التي يمكن أن تساعدك في تحقيق نظام مناعة قوي ويمكن أن يمنع عنك الأمراض والعدوى، وإليكم نصائح خبيرة التغذية كاريشما شاه، ومنها:

– حافظ على رطوبة جسمك وتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا

قم بتغذية جهازك المناعي باتباع نظام غذائي متوازن وترطيب مناسب، ما يوفر العناصر الغذائية الأساسية لأداء وظيفته المثلى.

– إعطاء الأولوية للنوم

قم بإعطاء الأولوية لمدة 7-9 ساعات من النوم الجيد لتمكين جهازك المناعي من إنتاج عوامل حيوية لمكافحة العدوى

– النشاط البدني المنتظم

التمرين المنتظم يعزز الدورة الدموية، ويساعد على حركة الخلايا المناعية واستجابتها، ويقوي دفاعات الجسم.

– إدارة التوتر

إدارة التوتر من خلال تقنيات مثل التأمل لتعزيز قدرة جهازك المناعي على مواجهة الضعف الناجم عن التوتر.

– الأكل المقيد بالوقت

قم بتحسين وظيفة المناعة من خلال تطبيق الأكل المقيد بالوقت، ما يسمح لجسمك بتحويل الطاقة نحو دعم المناعة وإصلاحها