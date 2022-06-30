لتنظيف الرئة وتطهيرها.. إليكم هذه الأعشاب

التدخين بشكل عام يعد من الأمور المضرة جدا بالصحة العامة، ومن العادات المضرة، ويحتاج المدخنون لتنظيف الرئة بشكل دوري ودائم، للتقليل من فرص الإصابة بالأمراض الخاصة بالجهاز التنفسي، كالنزلات الشعوبية، والالتهاب الرئوي، وأيضا الربو.

وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع “theheathsite”، أبرز وأهم المشروبات التي تساهم بشكل كبير في تنظيف الرئة، ومنها:

-الشاي الأخضر يعد من المشروبات التي لها دور كبير في تنظيف الجهاز التنفسي للمدخنين، والسبب أنه يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ومادة الكاتيكين، ولذا فتناوله له بشكل دائم يعمل علي تنظظيف وتطهير الرئة.

-العرقسوس، يعد من المشروبات التي تساهم بشكل كبير في تطهير الرئتين والسبب أنه غني بمضادات الالتهابات والأكسدة والفيروسات، التي من دورها المساهمة في تقليل الإصابة بالتهابات الجسم، ولذا عليك تناوله يوميا مع تحليته بالعسل الأبيض.

-الزنجبيل، يحتوي علي مركبات كيميائية تساهم بشكل كبير في القضاء على ملوثات الهواء ومنها أدخنة السجائر، وتناولك لهذا المشروب الرائع يساهم بشكل كبير في زيادة تدفق الدم الغني بالأكسجين للجسم، وبالتالي يعمل علي تطهير الرئة.

-الكركم، يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة والالتهابات، التي من دورهم الحفاظ علي صحة الرئة، وتحسين وظائفها الحيوية، وتطهيرها من الأضرار.