لحماية أسنان طفلك في رمضان.. اتبع هذه النصائح

يتهاون بعض الأهالي في العناية بأسنان أطفالهم خلال شهر رمضان نظرا لطبيعة الشهر الفضيل من سهر وإرهاق والانشغال خارج المنزل وداخله، والنتيجة أن أسنان الطفل تصبح أكثر عرضة للتسوس.

وأكدت اختصاصية طب أسنان الأطفال الدكتورة سوزان صقر ضرورة الاهتمام بتفريش أسنان الأطفال بشكل متزايد خلال شهر رمضان، على الأقل مرة بعد الإفطار وأخرى بعد السحور، مع العلم أنه يجب أن يكون التفريش عادة 3 مرات في الأيام العادية، مشددة على أهمية وجود أحد الوالدين مع أطفالهم من عمر العام إلى 12 عاما خلال عملية التفريش.

وأوضحت الدكتورة سوزان -في تصريحات “للجزيرة نت”- أن تسوس الأسنان سيحدث نتيجة لتخمر الطعام داخل الفم طوال الليل، إذا لم يتم تفريش أسنان الأطفال قبل النوم.

وأضافت أنه عند تناول الكبار أو الصغار كثيرا من السكريات والحلويات والكربوهيدرات، فإن ذلك يؤدي لنشاط نوعين من الجراثيم الموجودة في الفم، هما العصية اللبنية (Lactobacillus) والمكورة العقدية (Streptococcus)، اللتان تحولان هذه السكريات إلى حامض ينخر الطبقة الخارجية للأسنان، ويسبب التسوس.

ونظرا لتخمر فضلات الطعام داخل اللعاب في الفم، وفق الدكتورة، فمن المهم تفريش الأسنان بعد كل وجبة طعام، للتخفيف من نسبتها وعدم تسببها بنخر الأسنان وتآكلها.

هشاشة العظام والتسوس

بينت الدكتورة سوزان أن الطفل في فترة الصيام يشعر بالعطش والجوع، ولذلك فإنه وقت الإفطار يرغب في شرب العصائر الصناعية أو المشروبات الغازية بشكل أكبر، وتناول الحلويات والسكاكر، مما يؤثر سلبا على صحته وصحة أسنانه.

ونبهت إلى أنه حسب الدراسات التي أجريت لأطفال من عمر 9-10 سنوات يشربون مشروبات غازية بطريقة متكررة وبفترات زمنية قريبة، تبين أنهم أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام في هذا العمر المبكر من غيرهم، علما أن هذا المرض يصيب الكبار عادة.

نصائح لحماية أسنان الأطفال في رمضان

نظرا لتغير البرنامج اليومي بشكل كبير في شهر رمضان، فلا بد من اتباع بعض النصائح للمحافظة على أسنان الأطفال وحمايتها وتجنب تعرضها للتسوس، وهي كما يلي وفق الدكتورة سوزان:

– الحرص على بدء الإفطار بالتمر وشرب العصائر الصحية أو الشوربات والسلطات المفيدة، وبعدها يتناول الأرز أو المعكرونة واللحوم والدجاج أو الأسماك.

– عدم تناول السكاكر والحلويات بشكل كبير، واستبدالها بالفاكهة والخضروات، لكن بإمكان الطفل في الوقت ذاته تناول البسكويت أو الشكولاتة بكميات قليلة إذا رغب في ذلك بعد وجبة الإفطار، لأن الشوكولاتة تحتوي على المغنيسيوم وهي مفيدة للعضلات وتعطي الطفل الطاقة سواء للعب أو الدراسة، وبعدها يتم تفريش الأسنان.

– الإكثار من شرب الماء، لأن خلال الصيام يفقد الطفل السوائل، ومن الضروري تعويض هذا النقص ما بين فترة الإفطار والسحور.

– الحرص على النوم المبكر وعدم السهر، وبذلك يستيقظ الطفل نشيطا غير مجهد، وقادرا على التركيز بدراسته، فضلا عن أهمية هرمون النمو الذي يعمل خلال فترة النوم.

– تناول الأطعمة المفيدة وقت السحور، كاللبن والتمر والبيض والجبنة، بالإضافة للموز لاحتوائه على البوتاسيوم ودوره في تخفيف العطش خلال النهار، وبعدها تفريش الأسنان.

تفريش الأسنان

وأوضحت الدكتورة سوزان أنه يمكن تفريش أسنان الأطفال 3 مرات خلال فترة الصيام في شهر رمضان، وذلك بعد الإفطار والسحور بالإضافة الى فترة الظهر، مؤكدة أهمية التنظيف باستخدام خيط الأسنان قبل النوم، كي لا تتراكم فضلات الطعام بين الأسنان والأضراس.

وأشارت إلى ضرورة تفريش اللسان عند تفريش أسنان الأطفال، للحفاظ على نظافة الفم.

ونصحت باستخدام معجون الأسنان يحتوي على الفلورايد وذلك حسب الفئات العمرية، فكل فئة عمرية لها كمية معينة من الفلورايد، بالإضافة لأن تكون فرشاة الأسنان مناسبة لعمر الطفل.

ويستعمل الأطفال أصغر من 8 سنوات معجون أسنان يحتوي على 500 جزء بالمليون من الفلورايد. أما من هم أكبر من 8 سنوات فيستعملون معجون أسنان الكبار الذي يحتوي على تركيز 1450 جزءا في المليون من الفلورايد. وللتأكد راجع طبيبك.