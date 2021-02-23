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لحماية طفلك من البدانة ... تجنبي هذه الأطعمة خلال فترة الحمل

23 - فبراير - 2021
حامل

الحامل - تعبيرية

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حذر باحثون الأمهات الحوامل من الإكثار من تناول الأطعمة المصنعة الغنية بالسكر والملح.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن لينغ وي تشين الباحث في كلية الصحة العامة بجامعة دبلن أن الأطفال المولودين لأمهات يكثرن من هذه الأطعمة أثناء الحمل، أكثر عرضة للمعاناة من البدانة أو الدهون الزائدة.

وأشار إلى أن هناك دلائل متزايدة على أن فترة الحمل حتى عمر عامين، مثلت فترة حساسة على صعيد الوقاية من البدانة لدى الأطفال.

وفي الغالب تستمر البدانة خلال مرحلة الطفولة، حتى سن البلوغ، وترتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ومشاكل صحية أخرى.

وتوصل تشين وزملاؤه إلى هذه النتائج بعد تحليل بيانات تم جمعها من 16295 زوجا من الأمهات والأطفال في إيرلندا وفرنسا وبريطانيا وهولندا وبولندا.

وتم جمع البيانات من الأمهات أعمارهن 30 عاما، ولديهن مؤشر كتلة جسم صحي. وجرى توجيه أسئلة للأمهات بشأن الطعام الذي تناولنه قبل الحمل وخلاله.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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