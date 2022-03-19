لحياة صحية بعد الـ60.. 5 أشياء لا تفعلها

يتطلب التقدم في السن الاهتمام بالعديد من الأمور خاصة النظام الغذائي، والاختيار الصائب للطعام يوفر العناصر الأساسية التي من شأنها أن تساعدك على تشكيل خلايا جديدة في الجسم، والحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية.

يشدد الأطباء على ضرورة الحفاظ على عادات صحية في الستينيات من العمر من أجل بقاء الإنسان قويًا، عقليًا وعاطفيًا وجسديًا.

ورغم أن البعض يرى أن “الحياة تبدأ في سن الستين” إلا أن ذلك يقتصر على من يعتنون بصحتهم العقلية والجسدية؛ ولذلك عرض موقع “eat this not that” الطبي المتخصص مجموعة من الأشياء التي يجب التوقف عنها بمجرد الوصول إلى عمر الستين، وهي:

1- تجاهل لقاحات كورونا

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن البالغين الأكبر سنًا غير الملقحين هم الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة من كوفيد 19 لذلك إذا كان عمرك أكثر من 60 عامًا، تأكد من مواكبة اللقاحات والمعززات الخاصة بك.

ويقول ويليام بيتري عالم المناعة بجامعة فيرجينيا “إن عامل الخطر الكبير هو العمر.. إذا كان عمرك أقل من 45 عامًا، فإن فرصك في الموت تكاد تكون معدومة، ومن ثم تزداد أضعافا مضاعفة”.

2- النوم غير الصحي

يقول الدكتور راجكومار داسكوبتا: “يميل العديد من كبار السن إلى الشعور بالنعاس في وقت مبكر من المساء ويستيقظون في وقت مبكر من الصباح عما كانوا عليه عندما كانوا أصغر سناً”.

ويضيف: “مشكلة إيقاع الساعة البيولوجية هذه تسمى اضطراب طور النوم المتقدم. وبشكل عام، يرتبط النوم غير الكافي أو السيئ بنوعية الحياة المتدنية لدى كبار السن. ومن المهم أن نتذكر أن النوم المضطرب والاستيقاظ متعبًا كل يوم ليسا جزءًا من الشيخوخة الطبيعية”.

وهناك العديد من الأسباب لسوء النوم في منتصف العمر؛ مثل العمل بنظام الورديات والأرق ومسؤوليات العناية والقلق والمواعيد النهائية الملحة. رغم أنه لا يمكن التحكم في كل هذه الأسباب، فإن بعضها يمكن السيطرة عليه، فعلى سبيل المثال؛ إذا كنت تنام حاليًا من أربع إلى خمس ساعات فقط لأنك تعمل لوقت متأخر كل ليلة، فقد ترغب في تغيير عاداتك، وإلا فإنك تخاطر بالإصابة بالخرف عند التقاعد.

3- التوقف عن ممارسة الرياضة

تعتبر ممارسة الرياضة أمرًا ضروريًا للصحة والسعادة بشكل عام، خاصة مع تقدمنا في العمر؛ فالتمرين المنتظم مرتبط بتحسين الصحة العقلية وصحة القلب وإدارة الوزن وغير ذلك الكثير، حسبما يقول المعالج الفيزيائي جاري كالابريس.

ويؤكد كالابريس أن “فوائد التمرين تفوق بكثير الخوف من البدء.. إنه يزيد من الحركة والتوازن ويقلل من الأمراض المزمنة ويساعد على إنقاص الوزن ويزيد من كتلة العضلات الهزيلة، كما أنه يحسن النوم”.

4- تناول الأطعمة السريعة غير الصحية

يعد تناول نظام غذائي مغذ ومتوازن أمرًا أساسيًا لشيخوخة صحية. وفي المقابل، فإن اتباع نظام غذائي مليء بالسكر والأطعمة المصنعة يمكن أن يؤدي إلى حالات صحية خطيرة.

وعلى سبيل المثال، إذا كنت تواجه مشكلة في الخروج من المنزل أو حمل أكياس البقالة الثقيلة، فجرب خدمة توصيل البقالة، وتوصيل طعامك مباشرة إلى باب منزلك.

وإذا كنت تطبخ لنفسك كل يوم وتشعر بالكثير من المتاعب أو تجد طاقتك تضعف بحلول المساء، فحاول تحضير بضع وجبات في عطلة نهاية الأسبوع، واحتفظ بها مبردة أو مجمدة وجاهزة لإعادة التسخين خلال الأسبوع.

وتعد الوجبات ذات القدر الواحد طريقة رائعة لطهي الطعام الصحي والمتوازن بسرعة، كما أنها غير مكلفة، وهذا أحد الاعتبارات المهمة مع تقدمك في السن”.

5 – التدخين

التدخين مضر بالصحة ويمكن أن يقود إلى الموت، لكن لحسن الحظ هناك دليل على أن رئتيك تتمتعان بفرصة جيدة للتعافي حتى بعد سنوات من التدخين.

ويقول الدكتور بيتر كامبل: “هناك مجموعة من الخلايا التي، نوعًا ما، تغذي بطانة الشعب الهوائية بطريقة سحرية… أحد الأشياء الرائعة هو أن المرضى الذين أقلعوا عن التدخين، حتى بعد 40 عامًا من التدخين، لديهم تجديد لخلايا لم تتأثر تمامًا بالتعرض للتبغ”.