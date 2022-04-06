لخفض حرارة طفلك.. إليك هذا الحل دون وصفة طبية

تحدث الحمى عندما تكون درجة حرارة جسم طفلك أعلى من المعتاد. عادة يحدث ذلك كعلامة على أن جسمه في طور محاربة نوع من العدوى.

على الأغلب تنخفض الحرارة من دون دواء بعد 72 ساعة، ولكن في حال لم يحدث ذلك يمكنك اللجوء إلى تحاميل خافض حرارة للأطفال التي لا تستدعي وصفة طبية.

تحاميل خافض حرارة للأطفال

قد لا تحتاجين إلى استخدام تحاميل خافض حرارة للأطفال لأكثر من مرّتين حتى تعود حرارة جسم طفلك إلى طبيعتها. لذا، يمكنك اللجوء إلى التحاميل التالية:

كيفية استخدام تحاميل خافض حرارة للأطفال

يجب وضع اللبوس 1/2 إلى 1 بوصة داخل فتحة المستقيم. إذا كنت بحاجة إلى قطع التحميلة لإعطاء جرعة أصغر، فقومي بقصّها بالطول، وليس في الوسط.

وبالإضافة إلى ذلك، قومي بالخطوات التالية:

الخطوة الأولى: اغسلي يديك بالماء والصابون

الخطوة الثانية: إذا كانت التحميلة طرية جدًا، فقبل نزع الغلاف، برديها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة أو صبّي الماء البارد عليها

الخطوة الثالثة: قومي بإزالة الغلاف من اللبوس إن وجد

الخطوة الرابعة: ارتدي قفازًا يمكن التخلّص منه بعد إدخال التحميلة

الخطوة الخامسة: اجعلي طفلك يستلقي على جانبه. أدخلي التحميلة في المستقيم بإصبعك ووجهيها نحو زر بطن طفلك. يجب وضع اللبوس 1/2 إلى 1 بوصة داخل فتحة المستقيم.

إذا تم إدخالها بشكل أعمق، فقد تخرج التحميلة مرة أخرى.

الخطوة السادسة: بعد إدخال اللبوس، امسكي أرداف طفلك معًا لبضع ثوان.

الخطوة السابعة: ابقي طفلك مستلقيًا لمدة 15 دقيقة تقريبًا لتجنّب نزول التحميلة.