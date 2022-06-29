لذاكرة أفضل.. احرصوا على تناول هذه العناصر الغذائية!

يعتبر تراجع القدرات الإدراكية من أكثر الحالات الصحية التي تصيب الدماغ تزامنًا مع التقدم في العمر، والتذكّر هو أحد هذه القدرات العقلية التي تصاب بالوهن والضعف.

غير أنّ تقوية الذاكرة ارتبطت بالنظام الغذائي ارتباطًا وثيقًا، حيث أن هناك عددًا من العناصر الغذائية التي يجب إدخالها في نظامنا الغذائي لتحسين ذاكرتنا.

والرهان على الأطعمة التي تغذي الدماغ، وتساعد في الحفاظ على قدراتك المعرفية؛ يبقى أفضل من اللجوء إلى الإفراط في تناول القهوة المحمّلة بالكافيين. إليك 5 عناصر غذائية تساعدك على التركيز وتقوية الذاكرة:

– البيض المسلوق لتخزين المعلومات

يتركز البيض بشكل كبير في مادة الكولين. يتم تحويل هذه المغذيات الدقيقة الأساسية في الجسم إلى أستيل كولين، وهو ناقل عصبي يشارك في الذاكرة والتعلم. جهزوها مسلوقة جيداً أو مسلوقة طرية للحدّ من الدهون، وتجنّب السكتات الدماغية.

– السبانخ لحماية الفكر

لا يوجد أفضل من السبانخ لملء فيتامين بي9 B9، ونقصه يغير النقل العصبي والذاكرة. كما تحتوي السبانخ على مادة اللوتين، أحد مضادات الأكسدة التي تمنع التآكل المبكر للخلايا العصبية. قوموا بتتبيلها بزيت الجوز للحصول على أوميغا 3.

– الفراولة لتنشيط الخلايا العصبية

يأتي اللون الأحمر الجميل في الفراولة من الأنثوسيانين، الذي يحسّن المرونة العصبية أو “خفة الحركة” للخلايا العصبية، ويحميها من الأكسدة والالتهابات. توفر نسبة جيدة من فيتامين سي C، الذي يقي من التعب. يمكنك تحسين تناولها عن طريق رشها بعصير الليمون.

– الجبن الأبيض لزيادة اليقظة

توفر منتجات الألبان معظم البروتين، والتي يجب أن تراهنوا عليها لتظلوا في حال من التركيز الجيد. يفضل استخدام الجبن القريش على الحليب نصف الدسم (3% دسم)، بحيث يكون أكثر قابلية للهضم.

– الجنكة بيلوبا.. المشروب الصحيح

يُنصح بالجنكة بيلوبا تقليدياً لتقوية الانتباه، فهذا المشروب يحتوي على مركّبات الفلافونويد (بوليفينول محدد)، مما يُحسِّن الأوعية الدموية والأكسجين في الدماغ.

اصنعوا منه شاي أعشاب. فنجان قهوة من الزهور المجففة مقابل 20 سنتيلتر ماء. اشربوا كوباً واحداً بعد الغداء وآخر بعد الظهر.