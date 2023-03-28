لسحور صحيّ.. 7 نصائح لمرضى السكّري

فيما تشغل فكرة ما يجب تناوله في السحور في شهر رمضان المبارك، كثيرًا من الناس، وخصوصًا المرضى للحفاظ على صحتهم، قدّمت وزارة الصحة والإسكان المصرية بعض النصائح لسحور صحيّ لمرضى السكري.

وتضمنت النصائح المنشورة على حساب الوزارة المصرية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تأخير السحور قدر الممكن وتجنّب تناول المخللات والمملحات.

وقالت إنّه يفضل تناول الفول والتقليل من الخبز قدر الإمكان، مشيرة إلى أهمية الحرص على تناول الجبن والبيض والزبادي، وضرورة تجنّب الشاي والقهوة حتى لا يزيد إدرار البول.

وشددت الوزارة على ضرورة شرب المياه بكثرة بين الإفطار والسحور لأنّ الجسم يحتاج من 6 إلى 8 أكواب كبيرة من الماء.

نصائح لسحور صحي لمرضى السكر👇🏻 🟢 يمكنك الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي#رمضان_بصحة#مبادرة_الأمراض_المزمنة pic.twitter.com/QQElTqAhWM — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) March 28, 2023