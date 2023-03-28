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لسحور صحيّ.. 7 نصائح لمرضى السكّري

منذ 45 دقيقة
السحور في شهر رمضان المبارك

السحور في شهر رمضان المبارك

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فيما تشغل فكرة ما يجب تناوله في السحور في شهر رمضان المبارك، كثيرًا من الناس، وخصوصًا المرضى للحفاظ على صحتهم، قدّمت وزارة الصحة والإسكان المصرية بعض النصائح لسحور صحيّ لمرضى السكري.

وتضمنت النصائح المنشورة على حساب الوزارة المصرية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تأخير السحور قدر الممكن وتجنّب تناول المخللات والمملحات.

وقالت إنّه يفضل تناول الفول والتقليل من الخبز قدر الإمكان، مشيرة إلى أهمية الحرص على تناول الجبن والبيض والزبادي، وضرورة تجنّب الشاي والقهوة حتى لا يزيد إدرار البول.

وشددت الوزارة على ضرورة شرب المياه بكثرة بين الإفطار والسحور لأنّ الجسم يحتاج من 6 إلى 8 أكواب كبيرة من الماء.

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