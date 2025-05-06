لشيخوخة أفضل.. تناول الشاي الأسود وهذه الفواكه

وجدت دراسة جديدة أن تناول كميات أكبر من الشاي الأسود، والتوت، والحمضيات، والتفاح، يساعد في تعزيز صحة الشيخوخة.

وربط الباحثون الفائدة بتوفر الفلافونويدات بكثرة في الشاي الأسود وهذه المجموعة من الفوائد.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة إديث كوان، وجامعة كوينز، وكلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، ووجدوا أن الفلافونويدات تساعد في تقليل خطر الإصابة بمكونات رئيسية للشيخوخة غير الصحية.

3 مكونات غير صحية

وبحسب “مديكال إكسبريس”، تتضمن هذه المكونات: الوهن، وضعف الوظائف البدنية، وضعف الصحة العقلية.

مخاطر أقل

وحلّل الباحثون بيانات 62 ألف امرأة و23 ألف رجل على مدى 24 عاماً، وتبين أن النساء اللواتي يتناولن كميات أكبر من الفلافونويدات لديهن خطر أقل بنسبة 15% للإصابة بالوهن، وخطر أقل بنسبة 12% لضعف الوظائف البدنية، وخطر أقل بنسبة 12% لضعف الصحة العقلية مقارنةً بمن يتناولن كميات أقل.

وبينما لوحظت ارتباطات أقل لدى الرجال، إلا أن تناول كميات أكبر من الفلافونويدات لا يزال مرتبطاً بانخفاض خطر ضعف الصحة العقلية.

وقالت الدكتورة نيكولا بوندونو: “إن هدف البحث الطبي ليس فقط مساعدة الناس على العيش لفترة أطول، بل ضمان بقائهم بصحة جيدة لأطول فترة ممكنة”.

وأضافت: “نعلم من أبحاث سابقة أن الذين يتناولون كميات أكبر من الفلافونويدات يميلون إلى العيش لفترة أطول، كما أنهم أقل عرضة للإصابة بأي من الأمراض المزمنة الرئيسية مثل: الخرف والسكري وأمراض القلب”.

وأظهر البحث أن من يتناولون كميات أكبر من الفلافونويدات يميلون إلى التقدم في السن بشكل أفضل.

وتقلل الفلافونويدات الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وتدعم صحة الأوعية الدموية، وتساعد في الحفاظ على العضلات، والصحة العقلية.