لصحة أفضل.. تناول هذه الفواكه بدلاً من الشوكولاتة

الشوكلاتة من الأطعمة المحببة للكثيرين، من جميع الفئات ولكن الإفراط في تناولها يسبب بعض المشاكل الصحية خاصة البدانة.

تمثل الفواكه بديلا صحيا للشوكولاتة عند الرغبة في سد النهم للسكريات؛ حيث تحتوي على سكر أقل وسعرات حرارية أقل.

الفراولة

أوضح أخصائي التغذية العلاجية الألماني ماتياس ريدل، أن الفراولة تحتوي على فيتامين C أكثر من الليمون والبرتقال، كما أنها غنية بحمض الفوليك وفيتامين B1 وفيتامين K، بالإضافة إلى كونها غنية بالمعادن مثل الزنك والنحاس والمنجنيز.

وتمتاز الفراولة أيضا بأنها قليلة السكر وقليلة السعرات الحرارية؛ حيث تحتوي 100 جرام منها على نحو 32 سعرا حراريا.

علاوة على ذلك، تزخر الفراولة بمركبات النبات الثانوية، التي تتمتع بتأثير مثبط للالتهابات وقاتل للجراثيم المسببة للأمراض، بالإضافة إلى الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع معينة من السرطان.

التوت

ومن جانبها أشارت خبيرة التغذية الألمانية سوزانا أومباخ إلى أن التوت غني بفيتامين E والمنجنيز، كما يمتاز بمحتواه العالي من مادة “أنثوسيان”، التي تعمل على حماية الخلايا وتحارب التوتر النفسي.

كما يعد التوت غنيا بفيتامين C ويزخر بمعدن السيلينيوم، الذي يتمتع بأهمية كبيرة لصحة وجمال الشعر والأظافر.

البطيخ والشمام

ويمتاز البطيخ بأنه قليل السعرات الحرارية؛ حيث يحتوي كل 100 جرام منه على 37 سعرا حراريا، بينما يحتوي 100 جرام من الشمام على 54 سعرا حراريا.

ويمتاز الشمام بمحتواه العالي من فيتامين C، بينما يمتاز البطيخ باحتوائه على مركبات النبات الثانوية. ويساعد كلاهما على سد العطش؛ نظرا لأن الماء يشكل نسبة تصل إلى 95% منهما.

الكرز

ويعد الكرز كنزا من المعادن؛ حيث يشتمل على الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

كميات معتدلة

وأشارت خبيرة التغذية الألمانية “أومباخ” إلى أن هناك فواكه ينبغي تناولها بكميات معتدلة مثل العنب والموز؛ نظرا لاحتوائها على السكر بنسبة كبيرة.

ومن المعروف أن الإفراط في تناول سكر الفاكهة (الفركتوز) يسبب مشاكل بالجهاز الهضمي، كما أنه يشكل عبئا على الكبد؛ حيث يقوم الكبد بإنتاج الدهون من سكر الفاكهة، ومن ثم يرتفع خطر الإصابة بالكبد الدهني وداء السكري.