لصحة أفضل.. 5 بذور عليكم إدخالها الى نظامكم الغذائي

تعتبر البذور والحبوب على انواعها أطعمة صحية، وينصح الخبراء الصحيون بإدخالها في النظم الغذائية لما تؤمنه من عناصر غذائية خارقة مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

وتحتوي بعض هذه البذور على عناصر غذائية لا تتوفر كثيرا في الأطعمة الأخرى،كما تعتبر مناسبة جدا للأشخاص النباتيين، اذ يمكنهم تعويض كميات البروتين والعناصر الغذائية التي لا يحصلون عليها من اللحوم.

وفي السطور التالية، نستعرض أهم البذور والحبوب التي يجب ان تدخلها الآن في عاداتك الغذائية:

بذور الشيا

تعتبر بذور الشيا طعامًا خارقًا لأسباب مختلفة. اذ تمد ملعقتان منها الجسم بحوالي ١٠ غرامًا من الألياف.

ويمكن اضافة هذه البذور على الاطباق المختلفة.

كما ان الشيا مخزنة بمضادات الأكسدة والبروتين والمعادن المهمة مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم. ما يجعلها غذاء مثاليًا للوقاية من أمراض مختلفة كأمراض القلب وارتفاع نسبة السكر في الدم.

بذور اليقطين

تعتبر هذه البذور المحمصة غير المملحة غذاء شهيًا وصحيًا على السواء.

ان هذه البذور غنية يالمغنيسيوم، وهو معدن مهم يعزز صحة القلب، ويساعد الجسم على انتاج الطاقة، ويقوي العضلات.

بذور الرمان

تعد هذه البذور حلوة المذاق والتي تشبه المجوهرات من أهم البذور التي تحتويها الفواكه. فهي غنية بالفيتامين c ومضادات الأكسدة.

كوب كامل من بذور الرمان يحتوي فقط على ١٣٠ سعرة حرارية، ما يجعلها مناسبة للأشخاص الذين يريدون إنقاص الوزن.

كما تحتوي على كميات جيدة من الالياف وفيتامين k والبوتاسيوم.

ويمكن لهذه البذور ان تحارب الالتهابات والم المفاصل لاحتوائها على الفلافونول وهو مركب مضاد للأكسدة. كما يمكنها ان تساعد على خفض ضغط الدم.

بذور الكتان

بدأ الانسان بتناول هذه البذور قبل ٩ آلاف سنة قبل الميلاد.

وان كنت لا تتناول السمك بشكل منتظم، ان اضافة بذور الكتان الى نظامك الغذائي تساعدك على الحصول على كميات جيدة من الأحماض الدهنية أوميغا ٣، وهي دهون ضرورية لصحة القلب.

وتزود هذه البذور كميات مهمة من الالياف الضرورية لمختلف الأجهزة.