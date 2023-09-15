لصحة الجسم والصدر.. 7 فوائد مهمة لزيت السمسم

يحل علينا فصل الخريف بعد عدة أيام، حيث بدأت الآن التقلبات الجوية التي تأتي في مرحلة تغيير الفصول، وتعرف هذه الفترة بالقابلية للأمراض ونقص المناعة تكثر بشدة فيها.

ونبدأ رحلة البحث على المكونات الطبيعية للحفاظ على صحة الجسم وخاصة الصدر لأنه أضعف جزء يتأثر بنزلات البرد والتقلبات الجوية، ومن هذه المكونات هو زيت الِسمسم الذي يكثر فوائده للصدر والجهاز التنفسي، والتي يمكنك الاستفادة منها من خلال إضافة بضع قطرات منه إلى الماء المغلي واستنشاق البخار الناتج عن ذلك.

وإضافة إلى فوائده للصدر، أعددنا لك قائمة بأهم الإيجابيات التي ستحصلي عليها من استخدامه وهي كالتالي:

1 – يقلل من السعال:

يعمل زيت السمسم على تخفيف الكحة وتهدئة السعال من خلال طرد البلغم المتراكم بالحلق والتخلص منه.

2 – يعالج مرض الربو:

يحتوي زيت السمسم على المغنيسيوم الذي يساعد على علاج الربو وتخفيف أعراضه.

3 – يقاوم الالتهابات:

يتميز زيت السمسم بخصائصه المقاومة للالتهابات، ما يجعل منه خيارًا مثاليا للتخفيف من حدتها عند تعرض الجهاز التنفسي لها.

4 – يساعد على توسيع الشعب الهوائية:

يعمل زيت السمسم على توسيع الشعب الهوائية وتحسين التنفس.

5 – ينقي الرئتين:

يساعد زيت السمسم على تنقية الرئتين من آثار البلغم والمخاط.

6 – يعزز صحة الجهاز التنفسي:

يحتوي زيت السمسم كمية كبيرة من البوتاسيوم الهام والفعال جدًا في التخلص من الكثير من المشاكل التي قد يعاني منها الجهاز التنفسي.

7 – يساعد في طرد البلغم:

يعمل زيت السمسم على طرد البلغم وبالتالي التخفيف من الكحة وتهدئة السعال.