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لصحة الظهر.. قوموا بهذه الأعمال!

منذ 18 ثانية
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قالت الجمعية الألمانية لجراحة العظام ‫والحوادث إن العمل في الحديقة يعد مفيدا لصحة الظهر؛ حيث تساعد أعمال ‫القطع والحفر والغرس على تدريب العديد من مجموعات العضلات، بما في ذلك ‫عضلات البطن والظهر، وهو ما يسهم في ثبات واستقرار العمود الفقري.

‫وأضافت الجمعية أن العمل في الحديقة يساعد أيضا على تحسين وضعية الجسم؛ ‫حيث تعمل التسلسلات الحركية أثناء العمل في الحديقة على معادلة الإجهاد ‫العضلي أحادي الجانب، الذي يحدث أثناء الحياة اليومية، على سبيل المثال ‫بسبب الجلوس لفترة زمنية طويلة.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد العمل في الحديقة على الحفاظ على حركية ‫المفاصل.

‫وللحفاظ على صحة العظام أثناء العمل في الحديقة، ينبغي رفع الأغراض ‫الثقيلة مثل إصيص الزهور بشكل صحيح. ولهذا الغرض ينبغي اتخاذ وضعية ‫القرفصاء مع مراعاة أن يتخذ الظهر وضعية منتصبة، ثم رفع الأغراض. وبديلا من ذلك ‫يمكن استخدام عربة اليد لنقل الأغراض الثقيلة.

‫ومن المهم أيضا استخدام أدوات البستنة ذات المقبض الطويل، وذلك لتجنب ‫الانحناء لفترة زمنية طويلة، حفاظا على صحة العمود الفقري ‫ومفاصل الركبة.

    المصدر :
  • الجزيرة

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