لصحة العين والجلد.. 5 فوائد صحية مميزة لفاكهة المشمش

المشمش عبارة عن فاكهة صغيرة ذات نواة، وثمارها ذات قشرة رقيقة، تستهلك عادة طازجة أو مجففة. حجمها الصغير يجعلها رائعة لتناول الوجبات الخفيفة، في حين أن النسخة المجففة تعتبر رائعة لتعزيز الألياف.

إلى جانب الألياف، تعزز خصائصها من الفيتامينات ومضادات الأكسدة جوانب مختلفة من الصحة.

ووفقاً لموقع “health”، فيما يلي مجموعة من الفوائد الصحية المرتبطة بالمشمش:

1 تحتوي على الألياف لهضم صحي

الألياف هي أحد العناصر الغذائية الأساسية في المشمش. حيث يحتوي كل كوب من المشمش الطازج على 3.1 جرام (جم) وهو ما يقرب من 11٪ من القيمة اليومية. يتم تقسيم محتوى الألياف بالتساوي بين الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وكلاهما مهم لصحة الجهاز الهضمي والعامة.

تساعد الألياف القابلة للذوبان في تليين البراز بحيث يمكن أن يتحرك بسهولة أكبر عبر الجهاز الهضمي، بينما تضيف الألياف غير القابلة للذوبان حجمًا كبيرًا إلى البراز للحفاظ على حركة الأشياء ومنع الإمساك.

كما تساعد الألياف أيضًا في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم وإدارة السكر في الدم وتعزيز الشبع.

2 غني بفيتامين C للمناعة وصحة الجلد

يحتوي كل كوب من المشمش على حوالي 15 جرامًا من فيتامين C أي 17٪ من القيمة الغذائية. إن فيتامين C هو عنصر غذائي مهم لمختلف جوانب الصحة، وخاصةً المناعة وصحة الجلد. فهو يعزز المناعة الفطرية والتكيفية لدرء مسببات الأمراض الضارة.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد في تخليق الكولاجين، وهو عنصر مهم في النسيج الضام. نظرًا لأن الجلد هو أيضًا جزء من نظام المناعة لدينا، فإن فوائد فيتامين C لصحة الجلد لها فوائد تقوية المناعة أيضًا.

3 يحتوي على العناصر الغذائية الرئيسية لصحة العين

الجزر مفيد لصحة العين وكذلك المشمش. حيث إن اللون البرتقالي المشترك بينهما هو نتيجة لمغذيات مماثلة. يعتبر المشمش مصدرًا جيدًا لفيتامين A – مجموعة من الريتينول الذي يذوب في الدهون – ويمكن القول إن أكثر ما يشتهر به هو دوره في تعزيز صحة العين. هذا في المقام الأول لأن فيتامين A هو جزء أساسي من رودوبسين، وهو بروتين في عينيك يساعدهم على الاستجابة للضوء. كما يلعب فيتامين A أيضًا دورًا في الأداء الأمثل لأجزاء أخرى من العين – أغشية القرنية والملتحمة.

إلى جانب فيتامين A، يساعد فيتامين C الموجود في المشمش على الحماية من إعتام عدسة العين ويبطئ تطور الضمور البقعي المرتبط بالعمر وفقدان حدة البصر ويساعد في الحماية من أمراض العين المزمنة.

4 مصدر جيد لمضادات الأكسدة المعززة للصحة

يعتبر المشمش مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة بما في ذلك فيتامين C وفيتامين A وبيتا كاروتين. كما أنها غنية بالمركبات الفينولية، وهي نوع آخر من مضادات الأكسدة المرتبطة بانخفاض معدلات الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

تساعد مضادات الأكسدة في تحييد الجذور الحرة التي تسبب الإجهاد التأكسدي في أجسامنا. يمكن أن نتعرض للجذور الحرة من عدد من المصادر بما في ذلك دخان السجائر وتلوث الهواء وأشعة الشمس وحتى ممارسة الرياضة. كما يرتبط الإجهاد التأكسدي بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري ومرض الزهايمر وباركنسون وبعض أمراض العيون.

5 تساعدك على البقاء رطبًا

يمكننا ترطيب أنفسنا بأكثر من مجرد الماء؛ حيث تعتبر الفواكه والخضروات طريقة رائعة أخرى للترطيب لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء. إذا لاحظت اشتهاء الفاكهة الطازجة والخضروات أكثر في الصيف، فقد يكون هذا هو السبب! يحتوي المشمش على حوالي 85٪ من الماء، لذا فهو لا يوفر العناصر الغذائية المهمة فحسب، بل يوفر أيضًا الماء.

كما يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم في تنظيم درجة الحرارة وتزييت المفاصل وإزالة الفضلات من خلال حركات البول والعرق والأمعاء. حيث تتكون أجسامنا من حوالي 50-60٪ ماء.