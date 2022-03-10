لصحة قلب جيّدة.. هذا هو الوقت المناسب للنوم

النوم مهم للصحة، ويوصي الخبراء بالنوم من سبع إلى ثماني ساعات كل ليلة، ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يجعلك عرضة لأمراض القلب، كما أنه يزيد من فرص الإصابة بمرض السكري من النوع 2 والسمنة، وكلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية.

يظهر بوضوح أن قلة النوم لها تأثير مباشر على صحة القلب، ولكن ، هل هناك وقت مناسب للنوم يجب أن ينام فيه الشخص لحماية صحة قلبه؟ الجواب نعم حسب البحث.

وقت النوم المناسب لصحة القلب

وفقا لتقرير موقع ” onlymyhealth”، فإن النوم بين الساعة 10 مساءً و 10.59 مساءً هو الأفضل للقلب.

تم العثور على هذه الفترة الذهبية في الأبحاث التي أجريت في المملكة المتحدة، اشتملت الدراسة على أكثر من 88000 مشارك تتراوح أعمارهم بين 43 و 79 عامًا، وتم جمع بيانات وقت نومهم ووقت استيقاظهم على مدار سبعة أيام باستخدام الجهاز.

تم تقييمهم أيضًا على أساس الصحة ونمط الحياة والديموغرافية وما إلى ذلك، ثم تتبع الباحثون المشاركين لمدة 5.7 سنوات بحثًا عن المشكلات المتعلقة بالقلب، مثل النوبة القلبية وفشل القلب وما إلى ذلك.

النوم مهم لصحة القلب

ما توصلت إليه الدراسة:

حوالي 3٪ من المشاركين أصيبوا بأمراض مرتبطة بالقلب، ومع ذلك ، كان معدل الإصابة أعلى بين أولئك الذين ناموا في منتصف الليل أو بعد ذلك.

من ناحية أخرى، فإن أولئك الذين ينامون بين الساعة 10 مساءً و 10.59 مساءً يتمتعون بصحة قلب أفضل.

كان هناك خطر أعلى بنسبة 25٪ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين أولئك الذين ينامون في منتصف الليل أو بعد ذلك.

نصائح لتحسين النوم

من السهل معرفة موعد النوم المناسب، لكن النوم في ذلك الوقت قد يكون صعبًا، لحسن الحظ ، يمكن لبعض الأساليب أن تحفز على نوم عميق ومريح، فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها:

طوّر روتينًا للنوم: يعني الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم ، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.

احصل على ما يكفي من الضوء الطبيعي أثناء النهار.

تمرن ، لكن تجنب التمارين الشاقة قبل موعد نومك.

تجنب الوجبات الثقيلة في وقت قريب من موعد نومك.

تجنب القهوة والشاي وما إلى ذلك قبل الذهاب إلى الفراش.

قم بإيقاف تشغيل هاتفك الذكي لأن وقت الشاشة أثناء الليل يمكن أن يعطل دورة النوم.

اجعل غرفتك باردة ومظلمة للحث على النوم.