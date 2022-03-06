لصحة كبد جيّد.. تناول هذه الأطعمة

كبدك هو قوة حقيقية في جهازك الهضمي، مسؤول عن الأدوار الرئيسية في الامتصاص ، والهضم ، والتمثيل الغذائي ، وإزالة السموم ، يجب أن يكون الكبد في حالة جيدة للحفاظ على صحتك، يعد مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) أحد أكثر المشكلات الطبية شيوعًا التي تظهر عند تكوين الكبد ، والذي يمكن أن يكون نتيجة لمرض السكري من النوع 2 غير المنضبط ، وعسر شحميات الدم، ومتلازمة التمثيل الغذائي، والسمنة، يمكن أن تساعد عاداتك الغذائية في منع أو تأخير ظهور الكبد الدهني غير الكحولي ومشاكل الكبد الأخرى، وفقا لما نشره موقع” eatthis”.

1 – زيت الزيتون:

غالبًا ما يُنظر إليه على أنه الجرعة السرية في حمية البحر الأبيض المتوسط ​​الشهيرة، يعتبر زيت الزيتون عنصرًا أساسيًا في المطبخ المنزلي في الطبخ والصلصة التي تعتمد على الزيت، ضع في اعتبارك أن ملعقة كبيرة فقط من زيت الزيتون تحتوي على 14 جرامًا من الدهون الكلية (حوالي 11 جرامًا من الدهون الأحادية غير المشبعة) ، لذا استخدم حتى هذا الطعام الصحي باعتدال.

2 – المكسرات:

سواء كانت المكسرات المفضلة لديك هي اللوز أو الكاجو أو البندق أو الجوز أو الفستق، فهي مصدر كبير للدهون غير المشبعة وقد توفر الحماية من أمراض الكبد، وجدت دراسة كورية عام 2014 من مجلة أمراض الجهاز الهضمي والكبد أن انخفاض تناول المكسرات والبذور كان مرتبطًا بخطر أعلى للإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

3- سمك:

تحتوي الأسماك الزيتية على تركيز أكبر من أحماض أوميغا 3 الدهنية ، ابحث عن سمك السلمون والأنشوجة والتونة والرنجة وتوقف عن الخبز، إذا كنت لا تتناول السمك ، فقد يكون من الأفضل الحصول على أوميجا 3 من مكملات الطحالب.

4- الكتان:

إذا كنت تشتري بذور الكتان الكاملة ، فتأكد من طحنها قبل الاستهلاك لأن هذا يفتح لك معظم فوائد بذور الكتان أضفه إلى العجين أو الخليط أو رشه على الحبوب أو الزبادي.

5- أفوكادو:

ربما لا تحتاج هذه الفاكهة إلى الكثير من الإقناع لتظهر على طبقك ، لكنها طريقة ديناميت للحصول على المزيد من الدهون الصحية، تحتوي حبة أفوكادو واحدة على حوالي 240 سعرة حرارية ، لذا تأكد من تقسيمها إلى قسمين مع صديق للحفاظ على وزنك تحت السيطرة.