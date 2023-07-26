لصحة ممتازة.. 8 عادات يومية تضمن لك ذلك

تحدث الطبيب الأمريكي مايكل موسلي، عن عدد من العادات الصغيرة يتبناها كل يوم؛ للبقاء بصحة جيدة ولتحسين حياته، مثل: تناول تفاحة كل يوم، وأخذ قيلولة صغيرة بعد الغداء.. فالتغييرات الصغيرة يمكن أن يكون لها فوائد كبيرة من حيث تحسين الحالة المزاجية، والنوم، وقوة الدماغ، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض، والتي جاءت كالتالي:-

1- اشرب 1 إلى 3 أكواب من القهوة يومياً (لكن ليس عند الاستيقاظ)

يقول العديد من الخبراء إن القهوة غنية بالفلافونويد ومضادات الأكسدة، وهي مفيدة للقلب والدماغ.. ومع ذلك، يجب عليك تأخير فنجانك الأول؛ لأنَّ القهوة ليست جيدة للجسم بعد الاستيقاظ مباشرة.. في هذا الوقت، مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر) عالية، بالإضافة إلى رفع نسبة السكر في الدم، لن تكون القهوة فعّالة.

2- انهض لبضع دقائق كل ساعة

تشمل العديد من الوظائف ساعات طويلة من الجلوس اليوم.. يَزيد نمط الحياة المستقر من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني.. إذا جلستِ لفترات طويلة من الوقت؛ فإن جسمك يعمل بحركة بطيئة؛ لذا حاولي “إيقاظ” جسدك بالوقوف لمدة 2 إلى 3 دقائق كل ساعة.

3- الاسترخاء مع تماسك القلب في دقائق

التماسك القلبي هو طريقة استرخاء تعتمد على التنفس المتاح للجميع.. من خلال ممارسة تماسك القلب لبضع دقائق كل يوم، يمكنك إبطاء معدل ضربات القلب، وخفض ضغط الدم، وخفض مستويات التوتر، ومكافحة القلق.. سلطت دراسةٌ حديثة الضوء على الآثار الإيجابية للتنفس البطيء على الألم.

4- تناول السمك الدهني مرتين في الأسبوع

تحتوي الأسماك الدهنية على أوميغا 3 التي تقلل الالتهابات المزمنة.. وفقاً لبعض الأبحاث، تقلل هذه الأحماض الدهنية أيضاً من خطر الإصابة بالسرطان والخَرَف. والأسماك الغنية بأوميغا 3، هي سمك السلمون والماكريل والأنشوجة والسردين والرنجة.

5- قيلولة قصيرة في وقت مبكر بعد الظهر

قيلولة لمدة 20 إلى 30 دقيقة بعد الغداء؛ وفقاً للطبيب، ستكون مفيدة للقلب.

ربطت إحدى الدراسات أيضاً بين فترات القيلولة العرَضية، وانخفاض خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية وفشل القلب بنسبة 48%.

6- دقيقتان من السكوت والدفع كل يوم

بدءاً من سن الثلاثين، تبدأ العضلات بالتراجع تدريجياً.. تسمح لك القرفصاء وتمارين الضغط بتطوير عضلاتك بشكل فعّال على أساس يومي.. قومي بأداء حوالي 20 تكراراً كل يوم.

7- قضاء بضع ساعات في الطبيعة كل أسبوع

إن غمر نفسك في المساحات الخضراء، يرفع الروح المعنوية ويقلل من التوتر والقلق.

لكن الفوائد لا تتوقف عند هذا الحدّ؛ حيث إن قضاء الوقت في الطبيعة مفيد أيضاً لجهاز المناعة.. لتحقيق أقصى استفادة من رحلتك، استخدمي كل حواسك: انظري، استمعي، شمّي، المسي.

8- تناول تفاحة في اليوم

“تفاحة يومياً تغنيك عن الطبيب”.. هذا القول المأثور لايزال صحيحاً.. يساعد تناول تفاحة (غير مقشرة)، على خفض ضغط الدم بفضل مركّبات الفلافونويد الموجودة في قشرتها.. يُنصح أيضاً بالتفاح في حالة الكوليسترول أو مرض السكري.