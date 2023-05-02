لصقات من الغرافين.. تقنية جديدة لتنظيم ضربات القلب

نجح باحثون في جامعة “نورث وسترن” وجامعة تكساس في أوستن، من تطوير لاصقة رفيعة ومرنة من الغرافين يمكن تثبيتها على الجزء الخارجي من القلب.

ويمكن لتلك اللاصقة مراقبة إيقاعات القلب وتطبيق النبضات الكهربائية التصحيحية لعلاج عدم انتظام ضربات القلب، بحسب المطورين.

وتتميز اللاصقة بأنها تكون واضحة بصريًّا أمام الأطباء؛ ما يسمح للباحثين أيضًا باستخدام الضوء لمراقبة القلب وتحفيزه، وفقًا لما أورده موقع “medgadget”.

وتعود هذه التقنية بفوائد واضحة على أجهزة تنظيم ضربات القلب الحالية، والتي تميل إلى تضمين المكونات الصلبة التي يمكن أن تسبب ضررًا للأنسجة الرخوة، وربما تتداخل مع الحركة الطبيعية للقلب.

ويعد استخدام المواد اللينة لإنشاء تقنيات طبية أكثر انسجامًا مع محيط الأنسجة الرخوة مجالًا نشطًا للغاية، للبحث، فمن الروبوتات اللينة الجراحية إلى مستودعات توصيل الأدوية القابلة للزرع، فإن الفرص لا حصر لها.

ويَعرض البحث الأخير تقنية ناعمة ومرنة لتنظيم ضربات القلب يمكن لصقها مباشرة على سطح القلب، متجاوزة قيودًا كبيرة على أجهزة تنظيم ضربات القلب الصلبة.

وقال إيغور إيفيموف أحد مبتكري التقنية الجديدة: “أحد التحديات التي تواجه أجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة تنظيم ضربات القلب الحالية هو أنه من الصعب لصقها على سطح القلب”.

وأضاف: “أجهزتنا المرنة اللينة ليست فقط غير مزعجة ولكنها أيضًا تتوافق بشكل وثيق وسلس مباشرة مع القلب لتقديم قياسات أكثر دقة”.

واختار الباحثون استخدام الغرافين في جهاز تنظيم ضربات القلب المرن؛ لأنه قوي وخفيف الوزن، مع توفير الموصلية الكهربائية والتوافق الحيوي.