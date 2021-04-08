لضمان صحة أفضل.. احرص على تناول اللوز

يعد اللوز من المكسرات الغنية بالمغنيسيوم والألياف، والتي تعمل على تقليل الحساسية ورفع المناعة بالإضافة لفوائده لصحة البشرة.

من جهته، أوضح الدكتور سامي أبو ريا، أستاذ الفاكهة بالمركز القومي للبحوث أن زيت اللوز له استخدامات عديدة في علاج جفاف وتشقق الجلد، كما يحتوي على العديد من المعادن ونسب مرتفعة من فيتامين E، وهو يعتبر أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تأخير شيخوخة الجلد.

ويحتوي زيت اللوز على الكالسيوم والمغنسيوم والأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد في معالجة البشرة الحساسة والجافة، كما يحتوي زيت اللوز على 57% من زيوت دهنية وأحماض دهنية وأهمها حمض الأوليك، وحمض اللينوليك.

وأضاف دكتور أبو ريا، أن عددا من الباحثين وجدوا أن تناول حفنة من اللوز تساعد في الوقاية من أمراض القلب عن طريق تقليله لمستويات الكوليسترول الكلي، كما أكدت دراسة أجريت بجامعة كاليفورنيا أن المواد المضادة للأكسدة في قشور اللوز بالإضافة إلى محتواه الطبيعي من فيتامين E ، تؤثر بصورة إيجابية على الصحة العامة، وخاصة عند تناول الثمار بالقشور، الذي يساهم في حيوية للجلد والشعر.

وأشار الدكتور أبو ريا، أن اللوز لا يتسبب في زيادة في الوزن، حيث وُجد أنه في حالة أكل اللوز مع طعام غني بالدهون لا يمتص الجسم جميع الدهون المحتوى عليها الطعام، وبذلك لا تدخل في عملية الهضم وتطرح خارجاً، وهو الأمر الذي يجعل اللوز طعاما صحياً يقلل من السعرات الحرارية التي تدخل الجسم.

وتابع قائلا إن اللوز يساعد في خفض وزن الجسم إذا تم تناوله كوجبة خفيفة، حيث إنه غني بالدهون الصحية والألياف والبروتينات، وذلك على عكس الأغذية الخفيفة الأخرى مثل الحلوى والمقرمشات.

ويعد اللوز ملطفا للجهاز الهضمي، ويعتبر زيت اللوز مفيدا لمرضى السكري، حيث يحتوي على قليل من الكاربوهيدرات، كما يفيد اللوز في تقوية النخاع الشوكي ويقلل من الأرق، ويساعد اللوز في العناية بالبشرة.

كما أشارت العديد من الدراسات إلى دور اللوز في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.