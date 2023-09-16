لعشاق الشوكولاتة الداكنة.. 5 فوائد صحية وعقلية "مذهلة"

قد يبدو تناول الشوكولاتة الداكنة من أجل صحتك أمرًا غير بديهي، لكنه في الواقع طعام فائق الجودة مليء بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية مثل تخفيف أعراض الاكتئاب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووفقاً لموقع “deseret” فإن الأطعمة الفائقة هي فئة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات. وغالبًا ما تكون مليئة أيضًا بالألياف والبروتين والدهون الصحية.

تقول اختصاصية التغذية المسجلة بيث تشيروني لعيادة كليفلاند الصحية: “تساعد الأطعمة الفائقة على تعزيز الصحة عن طريق زيادة وظائف المناعة لديك وتقليل فرصتك في الوقاية من الأمراض أو تطورها”.

دعونا نلقي نظرة على خمس فوائد للصحة البدنية والعقلية للشوكولاتة الداكنة:

1 الشوكولاتة الداكنة مليئة بالعناصر الغذائية

قد تعتبر الشوكولاتة الداكنة تقليديًا طعامًا للحلوى، ولكنها في الواقع مليئة بالعناصر الغذائية. الشوكولاتة الداكنة غنية بالفلافانول، وهو نوع من الفلافونويد يفيد القلب، ويساعد في إعادة بناء الخلايا ويمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، وفقًا لعيادة كليفلاند الصحية.

كما أنها غنية بالمعادن، مثل الحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والفوسفور. مع 11 جرامًا من الألياف لكل حصة، تعد الشوكولاتة الداكنة أيضًا مصدرًا ممتازًا للألياف.

غالبًا ما تُعتبر الشوكولاتة الداكنة أيضًا خالية من منتجات الألبان، مما يجعلها خيارًا جيدًا لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا خاليًا من منتجات الألبان.

2 الشوكولاتة الداكنة قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

وجدت دراسة أجريت عام 2017 أن تناول الكاكاو أو الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الفلافانول بانتظام يمكن أن يخفض ضغط الدم ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

وأشارت مراجعة أجريت عام 2019 للعديد من الدراسات إلى أن تناول 45 جرامًا من الشوكولاتة كل أسبوع يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 11٪. ولم يكن تناول أكثر من 100 جرام من الشوكولاتة أسبوعيًا مرتبطًا بنفس الفوائد الصحية بسبب ارتفاع استهلاك السكر.

كما وجدت مراجعة أخرى للدراسات أن تناول الشوكولاتة الداكنة ثلاث مرات كل أسبوع يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 9٪.

تشير الأبحاث إلى أن استهلاك الشوكولاتة يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية والسكري، كما تدعي مراجعة الدراسة. “إن تناول الشوكولاتة باعتدال (1-6 حصص في الأسبوع) قد يكون الأمثل للوقاية من هذه الأمراض المرهقة”.

3 الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تمنع أعراض الاكتئاب

عادة ما تعتبر الشوكولاتة الداكنة علاجًا، ولكنها في الواقع تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية. وهي مليئة بالألياف والحديد والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة. يمكن أن تساعد الشوكولاتة الداكنة أيضًا في منع أعراض الاكتئاب.

وترتبط الشوكولاتة الداكنة أيضًا بتأثيرات إيجابية على المزاج والصحة العقلية. وجدت دراسة أجريت عام 2019 من الكلية الجامعية في لندن أن الأفراد الذين تناولوا الشوكولاتة الداكنة لديهم احتمالات أقل بكثير للإبلاغ عن أعراض الاكتئاب من أولئك الذين لم يتناولوا الشوكولاتة على الإطلاق. ولم يتم العثور على نفس التأثير بالنسبة لشوكولاتة الحليب، وفقا للجمعية الأمريكية للطب النفسي.

وقال اختصاصي التغذية ديفون بيرت لعيادة كليفلاند الصحية: “إن مادة البوليفينول هي مضادات الأكسدة التي تخفض الكورتيزول، وهو هرمون التوتر. لذلك هناك فوائد لتحسين الحالة المزاجية لتناول الشوكولاتة الداكنة”.

وجدت دراسة أجريت عام 2022 أن البالغين الذين تناولوا 85٪ من شوكولاتة الكاكاو يوميًا حافظوا على مزاج أفضل من الأفراد الذين تناولوا الشوكولاتة ذات محتوى أقل من الكاكاو أو لم يتناولوا الشوكولاتة على الإطلاق.

4 الشوكولاتة الداكنة قد تحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس

الحماية من أضرار أشعة الشمس هي فائدة أخرى تقدمها الشوكولاتة الداكنة. قد تزيد مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة من تدفق الدم إلى بشرتك وتساعد على حمايتها من أضرار أشعة الشمس، وفقًا لدراسة أجريت عام 2021. يمكن للفلافانول الموجود في الشوكولاتة الداكنة أن يزيد من كثافة البشرة وترطيبها.

وجدت دراسة صغيرة أجريت عام 2009 أن تناول الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الفلافانول بانتظام يرتبط بحماية كبيرة للبشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. ولم يكن لشوكولاتة الحليب أي تأثير على الحماية من أشعة الشمس.

5 الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تحسن وظائف المخ

الشوكولاتة الداكنة قد تحسن وظائف المخ. يرتبط استهلاك الكاكاو عالي الفلافانول بتحسين الانتباه والذاكرة والاهتمام اللفظي.

وجدت دراسة أجريت عام 2020 أن تناول الكاكاو عالي الفلافانول (70٪ من الشوكولاتة الداكنة أو أعلى) يمكن أن يزيد من الوظيفة الإدراكية والمرونة العصبية لدى الشباب. ووجد الباحثون أن الشوكولاتة الداكنة يمكن اعتبارها أيضًا وسيلة وقائية للأمراض التنكسية العصبية والتدهور المعرفي.

كما تشير الدراسة إلى أن “التأثيرات القصيرة والمتوسطة المدى لتناول الكاكاو يوميًا قد تزود الشباب بأداء معرفي أفضل في التعلم اللفظي والذاكرة والانتباه لصالح التحصيل الأكاديمي”.

الأبحاث محدودة، لكن دراسة أجريت عام 2019 وجدت أن فلافانويدات الكاكاو يمكن أن تساعد في الحفاظ على الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف وتحد من خطر التقدم إلى الخرف.