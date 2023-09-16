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لعشّاق الفراولة... هذه فوائدها للوقاية من أمراض خطيرة

منذ 9 دقائق
الفراولة مليئة بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C

الفراولة مليئة بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C

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كشفت دراسة طبيّة حديثة عن فائدة تناول الفراولة بانتظام على الوظائف الإدراكية وضغط الدم وزيادة القدرة المضادة للأكسدة.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، شيرين هوشماند، والأستاذة في كلية التمارين الرياضية وعلوم التغذية في جامعة سان دييغو في كاليفورنيا إن تناول الفراولة يوميا قد يحسن الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن، فضلا عن خفض ضغط الدم، وزيادة القدرة المضادة للأكسدة.

وأضافت هوشماند: “هذا إجراء وقائي مهم لمختلف الأمراض المزمنة. تضاف نتائج الدراسة إلى الأبحاث السابقة التي أكدت الفوائد الصحية القلبية الوعائية والاستقلابية والمعرفية لاستهلاك الفراولة”.

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