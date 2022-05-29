لعصير الكرز اللاذع فائدة سحريّة.. تعرّفوا إليها!

لا بدّ انكم سمعتم يومًا أن الكرز اللاذع مخزّن بالمواد المضادة للأكسدة التي تساعد في تخفيف الالتهابات، وغني بالفيتامينات والمعادن التي قد تسكّن آلام المفاصل، وتساعد في عملية الاستشفاء من النشاط الرياضي.

غير أنّ مجموعة من الرياضيين كانت أول من اكتشف أن عصير الكرز اللاذع يمكنه ان يلعب دورا هامًا في نوعية النوم.

في السنوات الأخيرة، ظهر عصير الكرز اللاذع بقوة. وقالت خبيرة صحية لموقع healthline إن الكرز اللاذع يحتوي على كميات من الفيتامين A أعلى ٢٠ مرة من الكرز الحلو، بالاضافة الى كميات خمس مرات اكثر من المواد المضادة للأكسدة.

وفيما تؤكد هذه المعلومات ان الكرز اللاذع مهم جدا للصحة، قد يساعد عصير هذا النوع من الكرز على الحصول على نوعية نوم أفضل.

في هذا السياق، افادت تقارير بأن أعضاء إحدى الفرق الرياضية “the new york rangers hockey”، حصلوا على نوعية نوم أفضل بعدما شربوا عصير الكرز اللاذع لعملية الاستشفاء العضلي.

ووجد أحد الأبحاث أن الكرز اللاذع يحتوي على كمية وافرة من الميلاتونين، الهورمون الطبيعي الذي يساعد على النوم.

ويعتقد بعض الرياضيين ان الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الكرز اللاذع هي المسؤولة عن دعم عملية النوم الجيد.

وتقول الخبيرة الصحية “كارمن ماير” ان كمية الميلاتونين في الكرز اللاذع هي السبب الرئيس وراء مساعدته في عملية النوم، لكنّ محتواه من المغنيسيوم، وخصائصه المضادة للالتهاب مهمة ايضا”.

تعزيز صخة الدماغ

ان الاضظرابات العقلية مثل أمراض الخرف والألزهايمر تحصل في جزء معين نتيجة عملية الأكسدة.

وبما أن الكرز اللاذع وعصيره يحتويان على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة ومركبات نباتية مهمة أخرى، فإنهما قد يمتلكان آثارًا وقائية على خلايا الدماغ.

وأشارت إحدى الدراسات الى أن استهلاك 380 ملليتر من عصير الكرز اللاذع يوميًا، حسّن من العمليات الدفاعية عند الرجال والنساء الأصحّاء.

وفي دراسة أخرى أجريت على بالغين مصابين بأمراض خرف خفيفة، استهلكوا 200 ملليتر من عصير الكرز اللاذع مدة 12 أسبوعًا، لاحظوا تحسنًا في الذاكرة قصيرو وطويلة المدى.