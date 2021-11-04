لقاح أنقذ حياة آلاف النساء

خلصت دراسة بريطانية حديثة إلى أن برنامج التطعيم التابع لهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) للوقاية من سرطان عنق الرحم قد منع آلاف النساء حتى الآن من الإصابة بالمرض.

وجدت الدراسة الممولة من أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن معدلات سرطان عنق الرحم لدى النساء اللاتي تعرضن للقاح بين سن 12 و13 عامًا (الآن في العشرينات من العمر) كانت 87% أقل من النساء غير المحصنين، بحسب ما ذكرت صحيفة “theguardian” البريطانية.

قال الباحثون إن الحالات في هذه الفئة العمرية، انخفضت من حوالي 50 حالة سنويًا إلى خمس حالات فقط.

كانت هناك أيضًا انخفاضات في معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم بنسبة 62% لدى النساء اللواتي تلقين التطعيم بين سن 14 و16 عامًا، و34% لدى النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 16 و18 عامًا عند تقديم التطعيم.

ووجدت الدراسة انخفاضًا بنسبة 97% في سرطان الخلايا لدى النساء اللائي تم تطعيمهن بين سن 12 و13 عامًا، و75% في النساء اللواتي تم تلقيحهن بين سن 14 و16 عامًا، و39% في النساء اللائي تم تطعيمهن بين سن 16 و18.

يعتقد الخبراء أنه دون التطعيم كان من الممكن أن تكون حصيلة التغييرات ما قبل السرطانية قد أثرت على ما يقرب من 36000 امرأة.

وقالت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن النتائج أفضل مما كان متوقعا وأن سرطان عنق الرحم يمكن أن يصبح مرضا نادرا بفضل اللقاحات المقترنة بالفحص.