لقاح ثوري جديد لعلاج السرطان يُحدث تحولاً جذرياً

أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة عن إطلاق لقاح مناعي جديد لعلاج السرطان يُوصف بأنه “اختراق كبير”، حيث يمكنه مكافحة 15 نوعًا من الأمراض السرطانية، ويُعطى للمريض خلال أقل من خمس دقائق فقط.

اللقاح الجديد، الذي يُعرف علميًا باسم نيفولوماب، يمثل تحولًا جذريًا في علاج السرطان، ويُتوقع أن يُحدث ثورة في طريقة تقديم العلاج، حيث كان يُعطى سابقًا عبر التنقيط الوريدي ويستغرق ساعة كاملة، بينما بات بالإمكان الآن تقديمه كحقنة تحت الجلد في غضون ثلاث إلى خمس دقائق.

نقلة نوعية في العلاج

تشير التقديرات إلى أن نحو 1200 مريض شهريًا في إنجلترا قد يستفيدون من هذا العلاج الجديد، الذي يشمل أنواعًا متعددة من السرطان، مثل الجلد، الأمعاء، المعدة، الكلى، المثانة، الرئة، الرأس والعنق، والمريء، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبحسب البروفيسور بيتر جونسون، المدير الوطني السريري للسرطان في الهيئة، فإن هذا الإنجاز “يوفر الوقت على المرضى والكوادر الطبية، ويجعل العلاج أكثر سهولة ومرونة”، مضيفًا أن الخطوة “ستمكّن الفرق الطبية من علاج عدد أكبر من المرضى”.

نتائج واعدة وتجارب ناجحة

اللقاح، الذي طورته شركة Bristol Myers Squibb، أثبت فعاليته خلال التجارب السريرية، حيث أظهر نتائج مماثلة من حيث الفعالية والآثار الجانبية مقارنة بالعلاج الوريدي التقليدي. كما أبدى المرضى رضاهم التام عن سهولة الحصول على العلاج بطريقة الحقن السريع.

وأوضح جيمس ريتشاردسون، المستشار الوطني لأدوية السرطان، أن “اللقاح يمثل تقدمًا كبيرًا يمكنه تحسين حياة الآلاف شهريًا، لا سيما المصابين بأورام صلبة مثل سرطان الكلى والجلد”.

دعم حكومي وإشادة بالابتكار

رحبت وزيرة الصحة العامة، آشلي دالتون، التي سبق وأعلنت عن إصابتها بسرطان الثدي، بهذا الإنجاز، معتبرة أن “بريطانيا تواصل ريادتها في الابتكار الطبي، واللقاح الجديد خير دليل على قدرتنا على تحويل التحديات الصحية إلى فرص علاجية رائدة”.

وأكدت أن المرضى في إنجلترا سيكونون من أوائل المستفيدين من هذا العلاج المتقدم في أوروبا، دون أي تكلفة إضافية على هيئة الخدمات الصحية، في ظل اتفاق تجاري مع الشركة المصنعة.

ارتفاع مقلق في حالات السرطان

يأتي هذا التطور وسط قلق متزايد بشأن تزايد إصابات السرطان، وخاصة بين من هم دون سن الـ50، وهو ما أرجعه الخبراء إلى أنماط الحياة الحديثة والتعرض للمواد الكيميائية.

كما أعلنت الهيئة مؤخرًا عن تجربة اختبار دم مبتكر يستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن السرطان عبر تحليل أجزاء جينية من الأورام في الجسم، ومن المقرر اختباره على 8000 مريض للكشف عن 12 نوعًا من أكثر أنواع السرطان شيوعًا.

نظرة مستقبلية

من المتوقع أن يبدأ استخدام الحقن الجديد خلال الأسابيع المقبلة مع وصول الإمدادات إلى المملكة المتحدة. ويُتوقع أن يتمكن نحو 40% من المرضى الذين يتلقون حاليًا علاج نيفولوماب الوريدي من التحول إلى النسخة الجديدة الأسرع.