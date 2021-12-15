لقاح جديد لتدمير "خلايا الزومبي"

لا يزال العلم يتطور يومياً ويساعد على التقدم بشكل متواصل، إذ نشر علماء يابانيون في مجلة “ناتشور أيجينع” ورقة بحثية تصف لقاحاً لتدمير ما يسمى بـ “خلايا الزومبي” التي تدمر الخلايا المجاورة.

ويُعتقد أن هذه الخلايا مسؤولة عن الأمراض المرتبطة بالعمر مثل تصلب الشرايين وهشاشة العظام.

ثبت أن اللقاح فعال في الفئران. تم تحديد بروتين سكري B غير النقيلي (GPNMB) كهدف للعلاج باللقاح الجديد. ابتكر العلماء لقاح الببتيد القائم على الأحماض الأمينية. ينتج اللقاح أجساماً مضادة تدمر الخلايا المتشيخة في النهاية وتزيل انسداد الأوعية الدموية. زاد عمر الفئران، وانخفضت درجة تصلب الشرايين، وتحسن التمثيل الغذائي لديها.

أظهرت الأبحاث أن التطعيم ضد Gpnmb قد يكون استراتيجية محتملة للعلاجات الجديدة المرتبطة بالعمر، خاصة لعلاج الخلل الأيضي وتصلب الشرايين.