لقاح جديد يدخل “معركة” مواجهة كورونا.. هل هو فعّال ضد السلالة الجنوب إفريقية؟

انضم لقاح جديد إلى المعركة ضد فيروس كورونا المستجد وسلالاته المحتورة، لديه بعض القواسم والاختلافات مع اللقاحات الأخرى.

ووفقا لشبكة “سكاي نيوز” الإخبارية، فإن بريطانيا منحت الموافقة على استخدام لقاح “نوفافاكس” الذي تصنعه شركة أميركية، وطلبت 60 مليون جرعة منه.

وهذا اللقاح هو الرابع الذي تقره حكومة بوريس جونسون، بعد لقاحات: “فايزر بيونتك”، و”أكسفورد أسترازينيكا” و”موديرنا”، وفي حين بدأ توزيع اللقاحين الأول والثاني بالفعل، فإن الثالث حصل على الضوء الأخضر فقط.

وفي بريطانيا، تلقى 7.5 مليون شخص اللقاح حتى الآن، وينظر إلى حملة التطعيم على أنها أفضل أمل للمملكة المتحدة في إنهاء الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 100 ألف بريطاني.

وبالنسبة للقاح “نوفافاكس”، فقد حاز على نسبة فعالية تصل إلى 89 بالمئة في المجمل.

وأظهرت النتائج أنه فعال بنسبة 95.6 بالمئة ضد السلالة الأصلية لفيروس كورونا المنتشرة في العالم، و86.6 بالمئة ضد السلالة الجديدة التي اكشفت في بريطانيا خلال ديسمبر 2020.

وشملت الدراسات التي أجريت على اللقاح، أكثر من 15 ألف مشارك تتراوح أعمارهم بين 18 و84 عاما، ويتجاوز عمر 27 بالمئة منهم 65 عاما.

هل هو فعّال ضد السلالة الجنوب إفريقية؟

أجريت دراسة على 4400 شخص في جنوب إفريقيا، بما في ذلك بعض المتطوعين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز”، ويبدو أن اللقاح فعال لدى هؤلاء بنسبة 60 بالمئة، وبصورة إجمالي يوفر حماية بنسبة 49 بالمئة.

وتخطط الشركة الأميركية لتصنيع لقاح خاص يستهدف السلالة الجنوب إفريقية.

كيف يعمل لقاح “نوفافاكس”؟

يختلف لقاح “نوفافاكس” عن لقاحي “فايزر بيونتك” و”موديرنا”، اللذين يستعملاk الحمض النووي الريبوزي المرسال “mRNA”، إذ إنه يستخدم فيروسا معطلا، وتحديدا عن طريق بروتين معدل من الفيروس المسبب للوباء، مع مكون نباتي لتوليد استجابة مناعية أقوى لدى الجسم، فإذا واجه فيروسات في المستقبل سيكون مستعدا لذلك.

ما عدد جرعات اللقاح التي يحتاجها كل شخص؟

سيتم إعطاء الأشخاص اللقاح على جرعتين، بفاصل 3 أسابيع، على غرار معظم اللقاحات المعروفة حاليا.

ما سعره وشروط تخزينه؟

يبلغ ثمن لقاح “نوفافاكس” 16 دولارا، مما يعني أنه أرخص من لقاحي “فايزر بيونتك” و”موديرنا”، لكنه أعلى سعرا من لقاح “أكسفورد أسترازينيكا”، ولا يحتاج إلى ثلاجات خاصة لحفظه مما يعني إمكانية توزيعه بطرق أسهل وأقل كلفة، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.