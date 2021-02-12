لقاح "سبوتنيك في" للأطفال ... بجرعات مختلفة وأنفية

أعلن مدير المركز الوطني لبحوث علم الوباء والأحياء الدقيقة “غامالي”، ألكسندر غينتسبورغ، في تصريحات أدلى بها، اليوم الجمعة، عن الطرق والأساليب المتبعة لبدء اختبار لقاح “سبوتنيك V” على الأطفال.

وأشار غينتسبورغ في تصريحاته إلى أنه من أجل اختبار اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا “سبوتنيك V” على الأطفال، سيتم تخصيص أربع فئات عمرية، وستكون جرعة الدواء مختلفة.

وقال مدير مركز “غامالي”، إنه “على الأرجح، عندما نتلقى إذنًا لدراسة (سبوتنيك V) على الأطفال، سيتم تقسيم الأطفال إلى مجموعات عمرية معينة، على سبيل المثال (14-17) و(9-14) و(أقل من 9 سنوات)، وربما حتى أربع فئات عمرية”.

وأضاف مدير المركز الروسي في تصريحات لتلفزيون “روسيا 24″، إنه “اعتمادا على الفئة العمرية، بالطبع، ستكون الجرعة مختلفة، كلما كان العمر أصغر، قلت جرعة اللقاح”.

أوضح غينتسبورغ أنه لن يتعين على الخبراء الروس، على الأرجح، إجراء تغييرات أخرى في تكوين اللقاح، ومع ذلك، إذا تمت دراسة الشكل الأنفي للقاح (جرعات لقاح عن طريق الأنف) بحلول الوقت الذي تبدأ فيه التجارب على الأطفال، فقد يُوصى بهذا الشكل من اللقاحات بشكل خاص للأطفال في المقام الأول.

وقال غينتسبورغ “في معهدنا… تم تطوير تقنية تسمح بإنتاج اللقاحات بسرعة وكفاءة عالية، التي ستشمل مضادات ليس لنوع واحد من فيروس كورونا بل لاثنين، لثلاثة، لأربعة، لخمسة أنواع مختلفة من المستحضرات”.

ووفقا لغينتسبورغ، فإن التقنية المبتكرة في مرحلة “متقدمة”، وسيتم إبلاغ وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، بهذا الأمر.