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لقاح صيني يثبت فعالية ضد سلالة دلتا

18 - يوليو - 2021
اللقاح الصيني المضاد لكورونا

اللقاح الصيني المضاد لكورونا

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أعادت السلالات المتحورة لفيروس كورونا خاصة المعروفة باسم “دلتا”، المخاوف ن عدم السيطرة والقضاء على الفيروس.

وذكر تقرير لمعهد “مايكروبيولوجي” بالأكاديمية الصينية للعلوم أن اللقاح الذي تنتجه شركة “تشونجتشينج زيفي بيولوجيكال” فعال ضد سلالة “دلتا”.

ونقلت صحيفة “يساي”، الأحد، عن التقرير البحثي الصادر عن فريق، بقيادة رئيس المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قوله إن لقاح “زيفي” له فعالية في الغالب، ضد سبع سلالات، بما فيها ألفا وبيتا وجاما ودلتا.

غير أن “تأثيرات التحييد” أضعف مما عليه في السلالات الأقدم، طبقا لما ذكره التقرير، مشيرا إلى أن الباحثين جمعوا عينات أمصال من 28 مشاركا في التجارب.

وانتشرت سلالة “دلتا” في أكثر من مئة دولة وبرزت بوصفها الأكثر إثارة للقلق لمتحورات “سارس-كوف-2” لفيروس كورونا.

وأصبحت السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بين دول أخرى.

ويتطلب لقاح “زيفي” ثلاث جرعات ويخضع حاليا لتجارب ثلاثية المراحل.

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