لقيلولة بعد الظهر فوائد صحية كثيرة.. لا تتجاهلها!

القيلولة في فترة ما بعد الظهر ليست فقط للأطفال، يمكن للبالغين أيضًا أن يكتسبوا الكثير من الفوائد الصحية خلال إغلاق أعينهم لفترة وجيزة في فترة ما بعد الظهر، سواء كنت تستلقي مباشرة بعد الغداء أو بعد ذلك، يمكن أن تساعدك القيلولة على الشعور بالانتعاش والحيوية، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد قيلولة بعد الظهر لصحتك، بحسب موقع “تايمز أوف إنديا”.

فوائد قيلولة بعد الظهر لصحتك

تحسن الهضم

يمكن أن تساعد القيلولة في فترة ما بعد الظهر بعد الغداء في تحسين عملية الهضم، حيث إن النوم يريح جسمك وتركز كل الطاقة على تكسير الطعام وامتصاص العناصر الغذائية التي يجب تعميمها في جميع أنحاء الجسم.

يمكن أن يساعد في منع مشاكل متلازمة الأمعاء المتهيجة والإمساك وحب الشباب وقشرة الرأس.

تقلل من الانتفاخ

فإن قيلولة قصيرة يمكن أن تسرع عملية الهضم ، مما يجعلك في النهاية تشعر بأنك أقل انتفاخاً.

تحسن نوعية النوم

خلافًا للاعتقاد السائد، فإن القيلولة لا تفسد جدولك الليلي. يحدث ذلك فقط عندما تتبع جدول نوم غير منتظم في الليل أو عندما تكون محرومًا من النوم.

تشير الدراسات إلى أن قيلولة لمدة 30 دقيقة بين الساعة 1 بعد الظهر و 3 مساءً جنبًا إلى جنب مع التمارين الرياضية المعتدلة أثناء النهار ، تساعد على تحسين نوعية النوم ليلاً.

تحسن التوازن الهرموني

إذا كنت تعانين من أي نوع من الاضطرابات الهرمونية، فإن النوم بعد الظهر يمكن أن يساعد في تحسينها، يمكن للمرضى الذين يعانون من النوع الأول من السكري والغدة الدرقية الاستفادة بشكل خاص من جعل هذا جزءًا من جدولهم اليومي حتى أنه من المفيد للأشخاص الذين يفرطون في تناول الطعام إدارة عاداتهم الغذائية غير الصحية.

تحسن مزاجك وذاكرتك

يمكن لجلسة راحة قصيرة في فترة ما بعد الظهر أن تساعد في تحسين الحالة المزاجية ، وتدفق العصير الإبداعي وتساعد في استعادة الذاكرة. يمكن أن تساعد القيلولة على تذكر الأشياء التي تعلمتها في وقت مبكر من اليوم وتحسين اليقظة. بل يوصى بتقليل مستوى التوتر.

كيفية أخذ قيلولة بشكل صحيح في فترة ما بعد الظهر

من المؤكد أن النوم في فترة ما بعد الظهيرة يساعد في نواحٍ عديدة ، ولكن لا يمكن للشخص أن يجني فوائده إلا إذا فعل ذلك بشكل صحيح.

هناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك لتحقيق أقصى قدر من الفوائد، إليك بعضها:

متى؟ بعد الغداء مباشرة

كيف ؟ الاستلقاء في وضع الجنين على جانبك الأيسر

المدة؟ من 10 إلى 30 دقيقة (90 دقيقة للصغار جدًا وكبار السن والمرضى جدًا)

الوقت المثالي؟ بين الساعة 1 ظهرا و 3 عصرا

إذا كنت في المنزل، استلق على السرير، أو في العمل ضع رأسك على المكتب واسترح.

ما لا يجب فعله في اليوم

هناك بعض الأشياء التي يجب عليك تجنب القيام بها خلال النهار إذا كنت تريد قيلولة هادئة.

لا تأخذ قيلولة بين الساعة 4 مساءً و 7 مساءً

تجنب المنشطات مثل الشاي والقهوة والسجائر والشوكولاته بعد الغداء

النوم مع تشغيل التلفزيون.