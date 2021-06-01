لكبار السن... هذه الرياضة تحمي من الكسور وأمراض القلب

تعتبر الرياضة مفيدة لجميع الاعمار لا سيما كبار السن، وفي هذا السياق، أوردت مجلة “سنيورين راتغيبر” أن لرياضة “التاي تشي” Tai Chi فوائد عدة لكبار السن خاصةً، حيث أنها مفيدة للجسد، والذهن، والنفس على حد سواء.

وأوضحت المجلة المعنية بصحة كبار السن أن رياضة التاي تشي تحسن مهارات التوازن والمرونة لدى كبار السن، ما يقيهم من خطر السقوط والتعرض للكسور.

كما تخفض ضغط الدم المرتفع، ما يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل الأزمات القلبية، والسكتات الدماغية.

وتساعد أيضاً في تنشيط عملية أيض المخ، ما يحسن لياقتهم الذهنية، وأداء الذاكرة. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل على محاربة التوتر النفسي، ومن ثم الشعور بالاسترخاء والهدوء النفسي.

جدير بالذكر أن رياضة التاي تشي، فن صيني للدفاع عن النفس تمتاز في بحركات بطيئة وتجمع بين تمارين التنفس، وتمارين الانتباه، والتركيز وسرعة رد الفعل وتقنيات الدفاع عن النفس، إضافة إلى تقنيات التأمل للوصول إلى الصفاء الداخلي، والراحة النفسية.