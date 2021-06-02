لكبح الشهية ليلا... تناول هذه الأطعمة

يعاني العديد من الأشخاص من الشهية المفتوحة خاصة في فترة الليل، الأمر الذي يسبب لهم مشاكل صحية وكذلك في الوزن، وعدم القدرة على النوم بشكل أفضل.

في هذا التقرير، نقدم لك 5 أطعمة خفيفة وصحية يمكنك تناولها لكبح الشهية في منتصف الليل.

المكسرات

المكسرات هي حل ممتاز لكبح الشهية في تناول الطعام، فيعد كل من اللوز والجوز والبقان والكاجو وجبة خفيفة رائعة دون القلق بشأن زيادة الوزن.

ووفقا لوزارة الزراعة الأمريكية وإدارة الغذاء والدواء (FDA)، فإن تناول 1.5 أوقية من المكسرات يوميا كجزء من نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة والكوليسترول قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

موز مع زبدة اللوز

قد يساعد تناول وجبة خفيفة من الموز المغطى بزبدة اللوز على تعزيز مستويات الميلاتونين في الجسم، وتعزيز النوم المريح ليلاً.

ووجدت دراسة نُشرت في مجلة ”Pineal Research“ أن مستويات الميلاتونين تزيد في الدم بأكثر من 4 أضعاف خلال ساعتين من تناول حبتين من الموز.

كما أن هذا واحد من الأطعمة القليلة التي تحتوي على نسبة عالية من السيروتونين، التي يحولها الجسم إلى الميلاتونين. ويحتوي اللوز أيضا على المغنيسيوم، الذي يرتبط بالنوم الجيد، وقد يدعم إنتاج الجسم للميلاتونين.

الشوفان

الشوفان وجبة خفيفة وصحية ومهدئة ومليئة بالعناصر الغذائية التي تحتوي على قوام لطيف بالإضافة إلى نكهة لذيذة، والشوفان غني بالفيتامينات والمعادن والألياف.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة ”Nutrients“ أيضا أن الشوفان مصدر طبيعي للميلاتونين، ما يعني أنه سيساعدك على النوم بشكل أفضل.

ومع ذلك، إذا أراد الشخص الحفاظ على وزن صحي، يجب أن يستهلك كمية أقل من الشوفان وتجنب تناوله قبل الليل مباشرة، لأن هذا قد يساهم في زيادة الوزن.

الزبادي

أشارت العديد من الدراسات إلى أن الكالسيوم يساعدنا على النوم بشكل أفضل، وأن الزبادي يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم.

كما أنها غنية بالبروتين، التي يمكن أن تساعد في السيطرة على آلام الجوع وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

الخضراوات الطازجة

إذا كنت تبحث عن شيء خفيف ومنخفض السعرات الحرارية، فإن الخضراوات الطازجة هي الحل الأمثل، للمساعدة على تهدئة معدتك.

يمكنك تناول مزيج من الجزر النيئ وزهور البروكلي وشرائح الخيار والكرفس والكوسا والفلفل وطماطم العنب.