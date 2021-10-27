"الكركم" علاج لمشاكل يعاني منها معظم البشر

يعد الكركم أحد التوابل المفيدة لصحة الإنسان، ويحقق 5 فوائد مذهلة لمشاكل يعاني منه معظم البشر.

وقال موقع “تايمز أوف إنديا”، الكركم لا يعرف الكثيرون فوائده الصحية الكبيرة والمتعددة، والتي يمكن من خلالها التغلب على أمراض وآلام عديدة.

لكن فوائد الكركم تحتاج التعامل معه سائلا، بمعنى أن نقوم بتحويل الكركم إلى سائل، عن طريق وضع كوب ماء وغليه، ثم إضافة بعض الكركم، مع خلطه جيدا، وتركه يغلي لمدة 1-2 دقيقة.

وبعد ذلك يمكننا تصفية الماء، ثم تركه ليهدأ ويصير دافئا، ويمكننا كذلك تحليته عن طريق إضافة بعض العسل الأبيض من أجل جعله مستساغا.

وهذه أبرز الفوائد التي يمكن الحصول عليها من استعمال ماء الكركم.

يعالج آلام التهاب المفاصل

حيث يحتوي الكركم على مواد مضادة للالتهابات، وهو ما يمكن أن يخفف آلام التهاب المفاصل، وذلك عن طريق شرب كوب من ماء الكركم.

يقوي المناعة

حيث يحتوي الكركم كذلك على مادة الكركمين، والذي يساعد في تقوية المناعة، إلى جانب ما يحمله الكركم من خصائص مضادة للبكتيريا.

يساعد الراغبين في إنقاص الوزن

وتتجلى هذه المساعدة، بما يحمله من مواد تساعد في تحسين عملية الهضم، حيث يؤدي تناوله سائلا في الماء إلى زيادة عملية التمثيل الغذائي والتخلص من الوزن الزائد.

مفيد لصحة البشرة

وتأتي هذه الإفادة من احتواء الكركم على مواد مضادة للأكسدة، حيث يمكن لماء الكركم جعل البشرة أكثر نضارة إذا تم تناوله بانتظام.

يساعد في إزالة السموم

حيث أثبتت الأبحاث أن تناول كوب من ماء الكركم يساعد في إزالة السموم من الجسم.