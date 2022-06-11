للتخلص من آلام الدورة الشهرية.. تناولي هذه الأطعمة الصيفية

تعانى ملايين النساء في جميع أنحاء العالم من آلام الدورة الشهرية، وهى أيضًا أحد أعراض متلازمة ما قبل الحيض، ووفقًا لأحد الخبراء، يمكن أن يظهر عدم الراحة أثناء الدورة الشهرية بعدة طرق لمختلف النساء، وفي هذا التقرير نتعرف على 5 أطعمة صيفية للتخلص من آلام الدورة الشهرية، بحسب موقع “Health”.

الأطعمة التي تساعد في تقليل آلام الدورة الشهرية

تستخدم العديد من النساء في فترات الحيض زجاجة ماء ساخن أو وسادة تدفئة لتخفيف تقلصات الدورة الشهرية، والتي ليست مؤلمة فحسب، لكنها تسبب أيضًا الإرهاق وتجعل من الصعب الحركة والاستمرار في العمل المنتظم.

أطعمة لتقليل آلام الدورة الشهرية

إذا كنت ترغبين في تناول أفضل الأطعمة لتقليل تقلصات الدورة الشهرية، فابحثي عن الفواكه والخضروات الخفيفة والصحية التي لن تجعل معدتك تشعر بثقلها.

يمكن أن تساعد الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور في تقليل الالتهاب وتخفيف تقلصات الدورة الشهرية.

1. الخضروات الورقية

تحتوي الخضراوات ذات الأوراق الخضراء على نسبة عالية من الحديد الذي يفتقر إليه جسمك أثناء الدورة الشهرية بسبب فقدان الدم.

يجب تناول الخضار مثل السبانخ واللفت أثناء الحيض لأنها تعوض احتياطيات الحديد.

تناول الكثير من السلطات ذات الأوراق الخضراء، أو قدمها كأطباق جانبية للدجاج أو أطباق السمك لتعزيز قيمتها الغذائية.

2. سمك السلمون

تعتبر الأسماك مثل السلمون والتونة مصادر جيدة للبروتينات الخالية من الدهون لأنها منخفضة السعرات الحرارية والدهون الموجودة بها مفيدة للجسم وعادة ما تحتوي الأسماك ذات البشرة الداكنة على نسبة عالية من هذا البروتين.

يحتوي السلمون أيضًا على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعمل على إرخاء العضلات وتخفيف آلام تقلصات الدورة الشهرية إذا كنت لا تحب المأكولات البحرية، يمكنك الحصول على أوميجا 3 من الأفوكادو.

3. شاي البابونج

شاي البابونج علاج ممتاز لتقلصات الدورة الشهرية، وله خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتشنج يمكن أن تساعد في تخفيف التشنجات المؤلمة المرتبطة بالحيض.

ويمكن لفنجان دافئ من شاي البابونج الخالي من الكافيين أن يساعد جسمك على إنتاج المزيد من الجلايسين، وهي مادة كيميائية تخفف من تشنجات العضلات وتعمل كمرخيات للأعصاب.

4. الأفوكادو

يمكن أن يساعد الأفوكادو في الانتفاخ، وتشنجات العضلات ، وهي أعراض شائعة في الدورة الشهرية.

يحتوي هذا الطعام الغني بالدهون على البوتاسيوم ، وهو معدن يعمل كمصدر طبيعي للبول، ويطرد الصوديوم والسوائل الزائدة من نظامك. يساعد البوتاسيوم أيضًا على منع تقلصات العضلات ويزيد من الشعور بالامتلاء.

5. البروكلي

البروكلي من الخضروات الغنية بالألياف التي يمكن أن تساعد في تخفيف الانتفاخ يحتوي على الكثير من البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات A و C و B6 و E.

كل هذه العناصر الغذائية يمكن أن تساعد في التقلصات وأعراض الدورة الشهرية الأخرى.