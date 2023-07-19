للتخلص من إجهاد العين.. إليكم هذه التمارين

ظهرت العديد من أعراض إجهاد العين في الأعوام الأخيرة مع تزايد الاعتماد على شاشات الجوال والعمل لساعات طويلة أمام الكمبيوتر، بالتالي أصبحت تمارين العين ضرورة لا غنى عنها للحفاظ على العين، وتقويتها، لنتعرف فيما يلي على فوائد تمارين العين، وأهم التمارين التي تعمل على علاج إجهاد العين.

فوائد تمارين العين

تعمل تمارين العين على تقوية عضلات العين الضعيفة، وتحسن من الدورة الدموية حول العين عن طريق تعزيز العضلات في العين تمامًا مثل أي عضلة أخرى في جسمك حيث يمكن أن تصبح عضلات العين ضعيفة إذا لم يتم استخدامها بما فيه الكفاية، يمكن أن تساعد تمارين العين على تقوية هذه العضلات بالتالي تحسين صحة العين بشكل عام.

تساعد تمارين العين أيضاً في تحسين تدفق الدم إلى العين بالتالي يساعد في تحسين توصيل الأكسجين، والمواد الغذائية لعينيك مما يحسن صحة العين.

تساعد تمارين العين في تخفيف التوتر عن طريق تهدئة الجهاز العصبي وتعزيز الاسترخاء، كما تزيد تمارين العين المنتظمة من قدرة الدماغ على معالجة المعلومات مما يؤدي إلى تحسين الذاكرة، والتركيز، وحل المشكلات.

على الرغم من فوائد ممارسة تمارين العين بانتظام في تخفيف إجهاد العين إلا أن تأثيرها غير مثبت علمياً في علاج حالات ضعف البصر أو تحسين الرؤية دون ارتداء نظارات طبية أو عدسات لاصقة، كما لا يستفيد منها الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في العين مثل اعتلال الشبكية أو إعتام عدسة العين أو الجلوكوما.

تمارين العين

يوجد بعض التمارين السهلة والبسيطة التي تعالج إجهاد العين، وتقوي عضلاتها مما يحسن من صحتها، وينصح الأطباء اتباعها يومياً لتقوية العين، والتخلص من إجهادها، وتشمل ما يلي:

تمرين رقم 8

يساعد تمرين رقم 8 في زيادة مرونة عضلات العين، وتخفيف إجهاد العين، ويشمل الخطوات التالية:

ركز على الحائط الفارغ. تخيل شكل كبير لرقم 8 (باللغة الإنجليزية) مائلاً على جانبه مرسوماً على الحائط. تتبع الشكل الخيالي بالعين دون تحريك الرأس 8 لمدة 30 ثانية ثم تبديل الاتجاه.

تمرين حركات العين

يساعد تمرين حركة العين في تخفيف إجهاد العين خاصة في أثناء العمل أمام شاشات الكمبيوتر، ويشمل الخطوات التالية:

أغلق العينين. حرك العين المُغلقة ببطء لأعلى، ثم إلى أسفل. كرر ثلاث مرات. حرك العيون المُغلقة ببطء إلى اليسار، ثم إلى اليمين. كرر ثلاث مرات.

تمرين 20 – 20 – 20

تساعد قاعدة 20-20-20 على تخفيف إجهاد العين الناتج عن الجلوس لفترات طويلة أما شاشات الكمبيوتر حيث يحتاج الشخص النظر إلى شيء على بعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة أثناء العمل على جهاز كمبيوتر.

تمرين الرموش

تحريك رموش العين (البربشة) هي حركة طبيعية تخفف من إجهاد العين، وتعيد توزيع الدموع على سطح العين لمنع جفاف العين والحكة مما يسمح لعضلات العين بالاسترخاء، ويعد من أسهل تمارين العين التي يمكنك القيام بها كما يلي:

انظر مباشرة أمامك إلى حائط فارغ. أغمض عينيك ببطء. ابق عينيك مغلقة لمدة نصف ثانية، ثم افتحهم ببطء مرة أخرى. كرر التمرين 20 مرة على التوالي.

تمرين راحة اليد

يعمل التمرين على تهدئة العضلات حول العين مما يقلل ضعف العين، ويُنصح القيام به في بيئة هادئة كما يلي:

اجلس على كرسي مريح، وضع المرفقين على الطاولة. افرك بلطف راحة اليدين معًا لتسخينها. ضع راحة اليد الدافئة بلطف على العيون دون ضغط لمدة دقيقة. لا ينبغي تغطية الأنف بل تبقي الأصابع قريبة لمنع الضوء من التسرب عبر الأصابع. استمر في التنفس بعمق، وكرر التمرين لمدة 5 دقائق.

تمرين عقارب الساعة

يساعد تحريك العيون بطريقة عقارب الساعة، وعكس اتجاه عقارب الساعة على تقوية عضلات العين، ويحسن الدورة الدموية، والأكسجين داخل العينين، ويمكنك القيام به كما يلي:

اجلس بشكل مريح على كرسي يدعم الرأس، والرقبة، والظهر. انظر أمامك في اتجاه مستقيم. حرك العيون ببطء في اتجاه عقارب الساعة. الآن حرك العيون عكس الاتجاه المعاكس لعقارب الساعة. كرر التمرين من 10 إلى 15 مرة.

تمرين التركيز القريب والبعيد

يساعد هذا التمرين على تدريب العيون على التركيز بشكل جيد، ويشمل الخطوات التالية:

امسك قلم رصاص، وابعده عنك بطول ذراعك. ركز رؤيتك على القلم الرصاص. حرك القلم الرصاص ببطء نحو الأنف حتى لا تتمكن العيون من التركيز. كرر التمرين 10 مرات.

تمرين كتابة الرسائل على الحائط

يساعد هذا التمرين على تحسين مرونة عضلات العين، ويشمل الخطوات التالية:

اجلس على بعد 10 أقدام من جدار فارغ. حدق على الحائط. تظاهر بكتابة رسائل على الحائط بعينيك دون تحريك الرأس، وكأن العين أشعة ليزر. اكتب الكلمات بعينيك لمدة 20 ثانية تقريبًا ثم خذ قسطًا من الراحة، ثم كرر التمرين لمدة 2-3 دقائق.