للتخلص من الهالات السوداء.. إليكم هذه النصائح

الهالات السوداء تحت العينين، من المشكلات التي يعاني منها الكثيرين، خاصة أصحاب البشرة البيضاء، والتي تنتج عن عوامل مثل قلة النوم أو التدخين، وغيرها الكثير.

ولكن في الغالب يمكن معالجة هذه المشكلة المؤرقة عن طريق العلاجات المنزلية أو التدخلات الطبية أو كليهما.

نستعرض في التقرير التالي وفقاً لموقع “بيزنيس إنسايدر” الأمريكي أبرز النصائح للتخلص من الهالات السوداء تحت العين.

-النوم الجيد

فحصت دراسة نشرت عام 2017 في مجلة Royal Society Open Science آثار قلة النوم على الوجه، ووجدت أن الأشخاص الذين ينامون لمدة 4 ساعات لديهم هالات داكنة مرئية أكثر تحت العين مقارنة بمن ناموا 8 ساعات.

وعن تأثير النوم على صحة الوجه والبشرة، قالت كارلي أوكيف، أخصائية تجميل أمريكية: “قلة النوم يمكن أن تساهم في “تغميق” الأوعية الدموية وكذلك تراكم السوائل تحت العين مما يؤدي إلى ظهور الهالات الداكنة”.

يمكن أن يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أيضاً إلى زيادة الشعور بالتوتر والقلق، ما قد يؤدي إلى زيادة الهالات السوداء.

-الكمادات الباردة

نصحت ميشيل جرين، طبيبة الأمراض الجلدية التجميلية، بعمل الكمادات الباردة، لأنها يمكن أن تساعد على تقليل التورم وتقليص الأوعية الدموية المتوسعة ومن ثم تقلل من ظهور الهالات السوداء.

ولعمل الكمادات الباردة في المنزل، قومي بلف بعض مكعبات الثلج في قطعة قماش نظيفة، ثم ضعي المنشفة على عينيك لمدة من 3 إلى 5 دقائق.

يمكنكِ أيضاً تبليل منشفة بالماء البارد ووضعها على الجلد تحت عينيك، مع الضغط عليها بلطف لمدة حوالي 20 دقيقة.

كما يمكن استخدام أقنعة جل العيون التي يمكن تركها في الفريزر حتى تصبح جاهزة للاستخدام لمدة 10 دقائق.

-أكياس الشاي الأخضر

أفادت أخصائية التجميل كارلي أوكيف، بأن كيس الشاي البارد يمكن أن يساعد أيضاً على علاج الالتهاب، وذلك لاحتواء الشاي على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقليص الأوعية الدموية وتنشيط الدورة الدموية وتقليل الانتفاخ.

كل ما عليكِ سوى وضع أكياس الشاي المستعملة (يفضل الأخضر) في الثلاجة لحوالي 10 دقائق ثم ضعيها على عينيك لمدة 30 دقيقة.

توصي “أوكيف” بالشاي الأخضر لأن محتواه من الكافيين يقيد الشعيرات الدموية والأوعية الدموية تحت العينين والتي تعمل على شد الجلد.

-شرائح الخيار

يحتوي الخيار على فيتامين K، والذي يمكن أن يقلل من الهالات السوداء تحت العين عن طريق تقوية جدران الأوعية الدموية، ومن ثم التخلص من الهالات السوداء.

للاستفادة من الخيار في التخلص من الهالات السوداء، يمكن تقطيع الخيار إلى شرائح متوسطة إلى سميكة، ووضعه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، ثم وضعه على العين لمدة 10 إلى 15 دقيقة مرتين في اليوم.

-دواء الحساسية

يمكن أن تساهم حكة العيون الحمراء المرتبطة بالحساسية في ظهور الهالات السوداء، نظرا لأن فرك العين يؤدي إلى تهيجها وانتفاخها، مما يخلق الهالات.

قالت ميشيل جرين، طبيبة الأمراض الجلدية التجميلية، إن تناول مضادات الهيستامين يمكن أن يساعد على تقليل أعراض الحساسية التي قد تؤدي إلى تفاقم وجود الهالات السوداء.

ولكن لا ينصح بتناول مضادات الهيستامين في حالة المعاناة من الحساسية.

-العلاج بالليزر

يمكن أن يساعد العلاج بالليزر في علاج الهالات السوداء إذا كان السبب هو الإفراط في إنتاج الميلانين (مادة تصبغ الجلد الطبيعية) من الجينات أو التعرض لأشعة الشمس في الجلد.

يتضمن العلاج بالليزر تطبيق مستوى منخفض من أشعة الضوء على الجلد لتحسين إنتاج الكولاجين في خلايا الجلد وتقليل تصبغ الجلد.

ويجب أن تتم هذه الخطوة في منتجع صحي طبي بعد استشارة طبيب الأمراض الجلدية.

-الفيلر

يضيف الفيلر أو الحقن بالحشو حجماً تحت العينين لتقليل ظهور تجاويف تحت العينين.

وتتضمن العملية حقن صغيرة من السوائل والتي عادة ما تكون حمض الهيالورونيك، تحت العين لرفع سطح الجلد.

الفيلر هو مادة تستخدم للتعبئة تحت الجلد، وتستخدم لإخفاء التجاعيد التي تظهر بسبب نقص في مادة الكولاجين تحت الجلد وبالتالي تحدث الفراغات، أو للتخلص من الهالات السوداء حول العينين.