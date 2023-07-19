للتغلب على القلق.. إليكم أفضل مهارات التأقلم معه

القلق هو شعور يمكن لأي شخص تقريبًا أن يصاب به، ففي حين أن مشاعر القلق المعتدلة شائعة، إلا أن القلق يمكن أن يضعف الكثير من الناس.

يقول جيمي نورلاندر، أخصائي اجتماعي إكلينيكي في Deseret Counselling في ولاية يوتا: “قد يكون لدى البعض قلق ولا يعرفون بذلك، بينما قد يكون الآخرون مدركين أنهم يعانون من القلق ولكنهم لا يريدون أن يعرف الآخرون، جميعنا نكون في مواقف مختلفة ويمكن أن تكون استجابة كل منا مختلفة”.

ما هو القلق؟

القلق هو شعور دائم بإمكانية حدوث أي موقف يومي ينضوي على مخاوف بشأن شيء غير معروف أو لم يأت بعد.

أحيانًا، يصاحب القلق سرعة في دقات القلب والشعور بالخطر الوشيك والتعرق والارتجاف وسرعة التنفس، في حين أن درجة أعراض القلق عند الأشخاص يمكن أن تختلف.

يوضح سيجي كوهين، أخصائي تنمية الطفل ومدرب الأبوة والأمومة الشهير: “الخوف والقلق مترابطان في حمضنا النووي كجزء من آلية القتال أو الهروب البقاء على قيد الحياة، القلق سمة إنسانية عالمية”.

غالبًا ما يكون القلق ناتجًا عن تهديد حقيقي أو متصور، خاصة في المواقف التي يكون فيها المرء غير متأكد من العواقب المحتملة أو النتائج المحتملة. تشرح خوانيتا جويرا، عالمة نفس إكلينيكية في New Rochelle في نيويورك قائلة: “إن الإفراط في التفكير في مثل هذه النتائج .. هو ما يعجل القلق”.

ما الذي يسبب القلق؟

هناك أشياء كثيرة تساهم في القلق. عادةً ما يؤدي قلة النوم والسمات الشخصية الأساسية والتغيرات الجسدية مثل البلوغ أو الشيخوخة والعديد من التجارب والتفاعلات الاجتماعية إلى الشعور بالقلق. إلى جانب أن الأشخاص الذين عانوا من الإهمال أو الإساءة العاطفية أو الجسدية أو البلطجة أو فقدان أحد الأحباء معرضون بشكل خاص. يوضح كوهين: “يمكن أن يرتفع القلق أيضًا بسبب ظروف غير متوقعة مثل الأزمة أو الصدمة”.

غالبًا ما يكون القلق موجودًا لدى العديد من الأطفال والمراهقين، تقول جويرا: “ويستمر في الزيادة ولكنه يصل إلى ذروته بشكل عام في مكان ما بين سن 25-45 عامًا”. في هذه المرحلة، قد ينحسر القلق لدى بعض الأشخاص، لكن التقاعد، وخروج الأبناء من البيت، وحالات عدم اليقين المتعلقة بالشيخوخة، عادة ما تسبب عودة مشاعر القلق لكثير من كبار السن. يقول نورلاندر: “يؤثر القلق بشكل عام على جميع الفئات العمرية، على الرغم من أن كل شخص يمكن تقديمه بطرق مختلفة”.

كيفية تهدئة القلق

بغض النظر عن وقت الذي يشعر فيه المرء بالقلق أو كيفية شعوره به، فإن معرفة طرق منعه أو تهدئته يمكن أن يكون مفيدًا. فقد ثبت أن التمارين الرياضية تقلل من القلق والتوتر. كما النظام الغذائي الصحي له تأثير إيجابي أيضًا. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون تقنيات التهدئة مثل التنفس العميق أو وضع اليدين تحت الماء الدافئ أو التأمل ممارسات فعالة. كما أنه من المهم الحد من تناول الكحوليات والكافيين والتبغ، لأن هذه المواد غالبًا ما تؤدي إلى تفاقم أعراض القلق. يقترح نورلاندر: “بعض الأساليب المختلفة التي أحب استخدامها هي الذهاب في نزهة على الأقدام أو تدوين يوميات أو التفكير في مكان مريح”. قد يكون من المفيد أيضًا تشتيت انتباهك عن القلق من خلال نشاط مثل مشاهدة فيلم أو الاستماع إلى الموسيقى أو التحدث مع صديق.

قبل كل شيء، يعد الاستعداد للتعرف على مشاعر القلق والتعامل معها أمرًا بالغ الأهمية. يوضح كوهين: “التجنب والإنكار والعمل الجاد للتخلص من القلق جميعها لها تأثير غير مقصود في إبقاء القلق على قيد الحياة. إن الوعي واليقظة هي الخطوات الأولى نحو إدارة والتعامل مع القلق” كما تنصح: “يريد المرء أن يطور فهمًا لما هي محفزاته الشخصية، وأن يكون شفافًا بشأن العواطف بشكل عام، ويطلب الدعم ويقبله ويحافظ على عقله المنفتح”.