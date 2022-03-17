للحصول على أفضل نتيجة.. إليكم أفضل الأوقات لتناول الفيتامين “د”

يقوم جسم الإنسان بتصنيع فيتامين “د” عند التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية ،حيث تعتبر أشعة الشمس هي العامل الأهم في تصنيع فيتامين د بالجسم عبر الجلد.

أما إذا كان الجسم يواجه صعوبة في امتصاص فيتامين د، فإن ذلك يؤدي إلى حدوث نقص فيه، وظهور الأعراض التي تترتب على ذلك.

لذا ينصح الأطباء حينها بالتوجه نحو المكملات الغذائية أو الدوائية لهاذ النقص، ولكن ينبغي التنبه لأمر هام، وهو الطريقة والأوقات المناسبة لتناول مكملات الفيتامين “د”.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإليكم أهم التفاصيل الخاصة بأفضل وقت لتناول فيتامين د:

1. تناول فيتامين د خلال الوجبات

يُعد فيتامين د من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون وهذا يعني أنه لا يذوب في الماء، ويُمكن امتصاصه بشكل أفضل بمجرى الدم عند تناوله مع الأطعمة الغنية بالدهون.

يُنصح بتناول فيتامين د أثناء تناول الوجبة لتعزيز امتصاصه، وينطبق هذا أيضًا على بقية الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، مثل: فيتامين أ، وفيتامين هـ، وفيتامين ك، ويُفضل اختيار الأطعمة الغنية بدهون صحية مفيدة للجسم، مثل: الأفوكادو، والمكسرات، ومنتجات الألبان، والبيض والبذور.

2. تناول فيتامين د في فترة الصباح

يُفضل تناول المكملات الغذائية مثل فيتامين د في الصباح؛ وذلك لأنه يسهل تذكر تناولها صباحًا أكثر من المساء، وخاصةً في حالة تناول مكملات غذائية متعددة.

كما أنه قد يكون هناك علاقة بين تناول فيتامين د في المساء والإصابة باضطرابات النوم، ولكن لم يتم إجراء أبحاث علمية بشكل كافٍ حول هذا الأمر.

يُنصح بتناول فيتامين د أثناء تناول وجبة الإفطار ويُمكن الاستعانة بالمنبه لتذكر موعد تناوله، أو يُمكن تجربة تناوله في المساء في حالة عدم تسببه في تأثيرات سلبية على النوم.

مصادر الحصول على فيتامين د:

1. أشعة الشمس

يُمكن الحصول على فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس يوميًا لفترات قصيرة مع الكشف عن الساعدين، أو اليدين، أو أسفل الساقين.

يُفضل الجلوس أسفل أشعة الشمس في أي وقت من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، حيث تستطيع أخذ أكبر كمية من الفيتامين في هذا الوقت.

لا يُمكن التعرف على المدة المحددة للجلوس في الشمس والحصول على حاجة الجسم من فيتامين د، حيث أنها تختلف من شخص لآخر وفقًا لعدة عوامل، مثل: لون البشرة، وأماكن الجلد المعرضة لها، على سبيل المثال: يحتاج الشخص الذي يتمتع ببشرة سمراء إلى فترة أطول من ذوي البشرة الفاتحة.

يجب الحرص حتى لا تتسبب الشمس في حرق الجلد، كما أن الجلوس في الشمس لفترة طويل قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد، لذا ينبغي عدم الجلوس لفترة طويلة أسفل أشعة الشمس.

يُمكن الحصول على نسبة جيدة من فيتامين د عن طريق التعرض لأشعة الشمس الصباحية يوميًا، ولكنك تحتاج التعرض لفترة زمنية أطول من وقت الظهيرة.

2. المصادر الغذائية

تُعد المصادر الغذائية قليلة جدًا، وتتمثل بالآتي:

الأسماك الدهنية، مثل: السلمون.

صفار البيض.

اللحوم الحمراء.

الكبد.

3. المكملات الغذائية

في حالة المعاناة من نقص فيتامين د يُمكن أن يصف الطبيب فيتامين د لتعويض هذا النقص وتعزيز مستويات في الجسم.

وقد تُؤثر مجموعة من العوامل على فعالية فيتامين د، مثل: الوقت التي يتم أخذه فيه، والجرعة اليومية التي يتم الحصول عليها، لذلك يجب الالتزام بالجرعة التي يصفها الطبيب.