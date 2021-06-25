للحصول على بشرة برونزية طوال العام.. إليكم خطوات سهلة

مع بداية فصل الصيف، تحاول النساء الحصول على بشرة برونزية، ولكن ما لا تعرفه، أنه بإمكانها من خلال وصفات سهلة الحفاظ على هذا اللون طوال العام حتى من دون التعرض للشمس.

إليك 8 وصفات سهلة وعملية يمكنك اعتمادها:

1- تناولي عصائر غنية بالفيتامينات والجزر

يشكل الجزر حليفك المثالي للحفاظ على بشرة مشرقة ولون برونزي جميل، ولذلك ننصحك بتناول عصائر الفاكهة الملونة وخاصة الجزر في الصباح. يمكنك عصر ربع حبة من الأناناس، نصف حبة من المانغا، وجزرتين للحصول عصير استوائي. أما للحصول على عصير منعش فضعي في الخلاط 4 حبات من الجزر وبعض أوراق من النعناع الطازج. وإذا كنت تحبين الحمضيات فاخلطي عصير جزرتين مع عصير حبة من الليمون، حبة من البرتقال، ونصف حبة من الليمون الهندي لتعزيز إنتاج الميلانين المسؤول عن الاسمرار في بشرتك.

2- حضري قناعاً طبيعياً يوقظ بشرتك

احتفظي بلبّ الجزر الذي حصلتي عليه عند تحضير العصير الصباحي لصنع قناع منزلي يكسب بشرتك مظهراً مشرقاً. يكفي أن تخلطي مقدار فنجان شاي من لب الجزر مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من الطحين للحصول على قناع تطبقينه على بشرتك لمدة 10 دقائق قبل شطفها بالماء.

3- استعيني بمستحضر تسمير منزلي طبيعي

جميع مكونات هذا المسمر طبيعية 100%. يكفي أن تخلطي صفار بيضة، ملعقتين كبيرتين من الزبادي، 5 ملاعق كبيرة من زيت الجزر و5 نقاط من زيت الجزر الأساسي. طبقي هذه الخلطة مرة يومياً واتركيها لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة ثم اشطفيها بالماء دون فرك البشرة. كرري استعمالها حتى الحصول على درجة الاسمرار المطلوبة ولكن انتبهي إلى أنه لا يمكنك الاحتفاظ ببقايا هذه الخلطة في البراد لأكثر من 3 أيام لأنها تحتوي على البيض والزبادي.

4- اختاري ماكياجاً بألوان الشمس

للحصول على بشرة برونزية، استعيني بمستحضرات الماكياج الغنية بألوان الشمس. حضري بشرتك باستعمال برايمر يحتوي على جزيئات عاكسة للضوء تضفي عليها الإشراق، أو سيروم ملون يحتوي على بعض الحبيبات البراقة تطبقينه بدل كريم الأساس. ثم استعيني ببودرة الشمس التي تكون أغمق بدرجة أو درجتين من لون بشرتك الأساسي. على أن تستعيني بالقليل من الهايلايتر لإضفاء لمسات من الضوء على مناطق قوس الحاجب، الذقن، والمنطقة الفاصلة بين الحاجبين.

5- طبقي على بشرتك كريماً مرطباً ملوناً

للحصول على لمسة برونزية مشرقة، استعيني بكريم مرطب يكون ملوناً قد يتخذ شكل كريم BB أوCC. طبقيه بمفرده أو كأساس لوضع القليل من بودرة الشمس والهايلايتر لتحديد الوجه.

6- استعملي مسمراً بالشاي

يمكنك اعتماد هذه الحيلة السهلة، الطبيعية، والقليلة الكلفة للحصول على لون برونزي جميل. يكفي أن تغلي ربع لتر من الماء وتضيفي إليه ملعقتين كبيرتين من الشاي الأسود. انقعي الخليط لمدة ربع ساعة ثم صفيه، واتركيه يرتاح لمدة يومين فتحصلين على مسمر طبيعي تسهل إزالته بالماء، على ألا تحتفظي بما تبقى من هذه الخلطة لأكثر من 7 أيام.

7- أضيفي زيت الجزر إلى الكريم الذي تستعملينه

للحفاظ على لمسة برونزية مشرقة طوال العام، يكفي أن تضيفي نقطة من زيت الجزر إلى كريم ترطيب الوجه والجسم الذي تستعملينه ثم تطبقيه كالمعتاد. واعلمي أن زيت الجزر يتمتع بفوائد مضادة للتجاعيد سوف تساعدك في الحفاظ على شباب بشرتك لأطول فترة ممكنة.

8- تناولي أطعمة غنية بالبيتا كاروتين

لبشرة مشرقة بلون الشمس، أكثري من تناول الخضار والفاكهة الغنية بالبيتاكاروتين مثل المشمش، والجزر، والبطيخ الأصفر، والسبانخ، والبقدونس، والفلفل الأحمر. حضري منها عصائر أو حساء بارد، أو سلطات شهية تكون مغذية ومفيدة للبشرة.