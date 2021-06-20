للحصول على بشرة بيضاء.. إليكم هذه الوصفات

العناية بالبشرة من أهم الأمور التي على النساء القيام بها للحفاظ عليها. وفي السياق، دائماَ ما تسعى النساء لتبييض بشرتهن بعدّة طرق، وتبقى وصفات التجميلية الطبيعية تفوق المواد المركبة كيميائيا من جهة الفعاليّة، السرعة، توفير الأموال، وحماية البشرة من أي مضاعفات يمكن أن تسببها حساسية من مادة معينة، إليكِ وصفة العسل لتبييض بشرة الوجه، والتي يمكن أن تصنعيها في المنزل.

المكوّنات التالية:

– ملعقة كبيرة من عسل النحل.

– 3 ملاعق من زيت اللوز.

– ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

– قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

تُخلَط كل المكوّنات حتى الحصول على مزيج طري ومتجانس وجامد بعض الشيء.

يُبسط المزيج بشكل قناع على الوجه لمدة 15 دقيقة، يُغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.

وكرري الوصفة يومياً بمدّة أسبوعين وستحصلين على النتيجة نفسها التي يمكن أن تأخذيها من الكريمات التجميلية.