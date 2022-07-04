للحصول على بشرة متوهجة.. اليكم 7 أنواع من الخضروات والفواكه يجب تناولها

غالباً ما تستخدم النساء مواد للعناية بالبشرة ولا تأتي بالنتائج المرضية، وهناك أوقات تأتي فيها منتجات العناية بالبشرة بنتائج عكسية علينا وتزيد من سوء حالة بشرتنا بسبب الكميات الزائدة من المواد الكيميائية الموجودة فيها.

في حين أنه من المهم الحفاظ على بشرتنا نظيفة من الخارج، إلا أنه من الضروري تغذيتها من الداخل، ويمكن أن يؤدي تناول النوع الصحيح من الطعام إلى إحداث فرق مذهل في بشرتنا.

وما عليك القيام به هو الإقلاع عن السكر الأبيض المكرر واستبداله ببدائل السكر الأخرى الصحية، بعد ذلك، قم بتضمين الفواكه والخضروات في نظامك الغذائي اليومي.

ووفقًا لما ذكره موقع «timesofindia»، هناك أنواع من الخضروات والفواكه يجب تناولها للحصول على بشرة متوهجة

– الطماطم

تنتمي الطماطم إلى عائلة الفاكهة، وتقلل الطماطم من مسام الجلد وتعمل أيضًا كمزيل جيد للتسمير، ويمكن أن تساعد الطماطم أيضًا في تفتيح البشرة لأنها مليئة بخصائص التنظيف.

– البطيخ

البطيخ هو فاكهة الصيف المثالية التي تحافظ على رطوبتك طوال اليوم، فهو غني بمضادات الأكسدة ومليء بالمحتوى المائي الذي يساعد في طرد جميع السموم من الجسم، وتساعد الفاكهة الغنية بفيتامين ج أيضًا على محاربة التجاعيد.

– البرتقال

يعمل البرتقال على إزالة السموم من الجلد ، كما تعمل الزيوت الطبيعية الموجودة في هذه الفاكهة الحمضية على ترطيب البشرة وتنعيمها، ومضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال تحارب الجذور الحرة لإبطاء تجاعيد الوجه، كما أنه مقشر جيد للبشرة ويحافظ على الوجه خاليًا من حب الشباب.

– القرع

القرع مصدر غني بفيتامين A و C مما يجعله عاملًا جيدًا لمكافحة الشيخوخة، ويساعد القرع أيضًا في تحسين نسيج الجلد وحماية الجلد من الأضرار التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

– البطاطا الحلوة

يمكن أن يساعد محتوى فيتامين سي الغني في البطاطا الحلوة في تنظيف البشرة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبثور والندوب والقوام غير المتكافئ، ويمكن للبطاطا الحلوة أيضًا حماية الجلد من حروق الشمس والدباغة.

– الجزر

الجزر هو بالفعل غذاء فائق للجلد لأنه يساعد في الحفاظ على الجلد آمنًا من الجذور الحرة ويمنع الجلد من الشيخوخة، ويحتوي الجزر أيضًا على نسبة عالية من الماء ، مما يؤدي إلى التخلص من السموم وإخراج التوهج الطبيعي على الوجه.

– البنجر

غالبًا ما يستخدم البنجر في العلاجات المنزلية للبشرة ويساعد في إزالة السمرة وإضفاء توهج وردي على الوجه، ويقال إن تناول البنجر بانتظام يمكن أن ينعم بشرتك ويعطي احمر خدودًا طبيعيًا.