للحصول على معدة مسطحة خلال فترة قصيرة.. تعرفوا إلى تمرين المنشفة اليابانية

نعلم جميعاً أن فقدان الدهون من البطن ليس بالمهمة السهلة، إلا أن تمرين المنشفة اليابانية قد يعطي نتائج خلال فترة قصيرة.

يبذل الكثير منا، سواء الرجال أو النساء، مجهودًا كبيرًا لخسارة البطن التي تقلل من المظهر الجذاب خاصة بعد الحمل والولادة لأن هذه المرحلة تزيد من محيط الخصر، وفي مقابل ذلك يتم تجربة العديد من التمارين التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو التي ينصح بها مدربين اللياقة البدنية، ولكن وسط كل ذلك تظهر بعض النصائح مجهولة المصدر عبر الإنترنت للمساعدة في خسارة الوزن، ومؤخرًا انتشر فيديو على تيك توك وحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة لتمرين المعدة باستخدام منشفة!

تم تطوير تمرين المنشفة اليابانية، من قبل أخصائي علم المنعكسات والتدليك الياباني، الدكتور توشيكي فوكوتسودزي منذ أكثر من عقد من الزمن. وزعم الدكتور توشيكي أن هذه الطريقة يمكن أن تساعد في التخلص من دهون البطن، وتقوية الوضعية الصحيحة للجسم وتقوية الظهر وتقليل آلامه.

وفقًا للدكتور توشيكي، يمكن أن تساعد هذه الطريقة في تقليل طبقة الدهون الزائدة حول البطن الناتجة عن وضع عضلات الحوض في غير مكانها. ومن خلال أداء هذا التمرين باستمرار، يتم إصلاح الإزاحة في موضع الحوض ويفقد الشخص طبقة إضافية من الدهون من محيط الخصر.

كيف تمارس تمرين المناشف اليابانية؟

– لأداء هذا التمرين، يحتاج المرء إلى حصيرة ومنشفة.

– استلقِ على ظهرك مع إبعاد يديك ورجليك عن الجسم.

– ضع منشفة متوسطة الحجم أسفل ظهرك، وبالتحديد أسفل مكان السرة مباشرةً.

– ضع قدميك على مسافة عرض الكتفين بحيث تلامس أصابع قدميك بعضهما البعض

– افرد ذراعيك فوق رأسك وراحتيك لأسفل مع لمس الخنصر.

– حافظ على هذه الوضعية لمدة 5 دقائق على الأقل، ثم أرخِ جسمك ببطء.

وعلق مالوري كريفلنج، مدرب شخصي في الولايات المتحدة الأمريكية، على التمرين الياباني، مؤضحًا أن فكرة المنشفة لا تفيد في إنقاص الوزن أو تجعل البطن مسطحة، مؤكدًا أن المناشف مفيدة لزيادة قوة القلب من خلال استخدامها لشد الركبة ولكن ليست مخصصة لحرق الدهون وقد تزيد من ألم الظهر لأن المنشفة صلبة إلى حدًا ما وبذلك يمكن أن تضغط على العمود الفقري.

وأشار إلى أن دهون البطن تحتاج إلى بذل مجهود أكبر في التمارين الرياضية، ناصحًا من يرغب في خسارة البطن بممارسة تمرين الضغط والقرفصاء والدراجة والبلانك والاسكوات وتسلق الجبال، مع محاولة الالتزام بنظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الفواكه والخضروات التي تقوي الجسم وتحفزه على خسارة الوزن بطريقة آمنة.