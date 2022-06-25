للحفاظ على التركيز أثناء الرجيم.. أطعمة ومشروبات عليك تناولها

يلجأ ملايين الناس حول العالم الى اتباع حميات غذائية في سبيل خسارة الوزن أو الحفاظ على جسم رشيق. غير أن بعض الانظمة الغذائية قد تؤثر سلبًا على قدرات الشخص العقلية مثل التركيز، خصوصًا اذا كانت الحمية تفتقر الى عناصر غذائية اساسية.

ولكي يمكن تحقيق هدفين في ذات الوقت وهو خسارة الوزن عن طريق الرجيم وزيادة التركيز، فإن ذلك يحتاج إلى تناول أنواع محددة من الأطعمة والمشروبات التي تساعد على التركيز دون أن تفسد الرجيم.

وأورد موقع “ويب ميد” 8 أطعمة ومشروبات، قال إنها تدعم الصحة العقلية وتسهم في زيادة التركيز أثناء الرجيم.

المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل القهوة والشاي.

المشروبات التي تحتوي على نسبة متوسطة من السكريات مثل العصائر وخاصة عصير البرتقال.

الشوكولاتة.

المكسرات.

الأسماك.

الحبوب.

التوت الأزرق.

الأفوكادو.

وتسهم هذه الأطعمة والمشروبات بما تحتويه من عناصر غذائية في زيادة صحة العقل بصورة دون أن تحتوي على سعرات حرارية عالية تؤثر على نظامك الغذائي خاصة عندما يتم تناول كميات محدودة منها.